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Мелания Тръмп проговори за слуховете около съпруга ѝ и асистентката му Натали Харп

След едномесечно отсъствие на Мелания Тръмп от обществения живот, съветникът ѝ Марк Бекман нарече „абсурдни“ медийните спекулации за близката връзка между президента на Америка и 35-годишната му асистентка Натали Харп

Стела Христова Стела Христова

10 септември 2026, 14:39
Мелания Тръмп проговори за слуховете около съпруга ѝ и асистентката му Натали Харп
Източник: Getty Images

Е кипът на Мелания Тръмп прекъсна мълчанието си относно широко разпространените слухове около съпруга ѝ Доналд Тръмп и неговата асистентка Натали Харп, които достигнаха своя връх през август, пише HELLO!

Първата дама изрази позицията си спрямо предаността на Натали към Доналд и спекулациите за близката им връзка чрез своя старши съветник Марк Бекман, който говори пред журналистката Стела Ескобедо в сряда.

„Либералните медии са нелепи“, заяви той, визирайки обширното отразяване на близките отношения между Доналд и Натали. „Те не знаят нищо за личния живот на първата дама. Дори не отделят време да ни пуснат в ефир, за да отразим невероятните постижения, които тя е постигнала.“

„Това, което трябва да направят, е да се огледат в огледалото, защото всички атакуват тази трудолюбива, изключително талантлива и интелигентна личност в лицето на Натали Харп“, продължи Марк.

Бекман нарече слуховете около Доналд и Натали „абсурдни“.

„Обсебени са от клюки за президентското семейство. Мога да ви кажа от първа ръка, че е крайно време да започнат да вършат истинска журналистика и да спрат да се занимават с клюки.“, каза още той.

Марк обобщи: „Медиите нямат представа за живота на първото семейство. Точка. Това, което правят, е да се фокусират върху жълти новини, вместо да отразяват съществените постижения, които първата дама и президентът постигнаха през последната година и половина.“

  • Коя е Натали Харп?

Медийното внимание към 35-годишната сътрудничка се засили през август, след като сенатор Джон Ософ се пошегува по време на митинг, че Доналд „не иска да върши работата си“, а предпочита „да си построи бална зала и да пътува с Натали“.

Коментарът накара обществеността да обърне по-голямо внимание на Натали, която работи за Доналд от 2022 г. Думите на сенатора предизвикаха остра реакция от страна на Белия дом чрез директора по комуникациите Стивън Чунг.

„Джон Ософ сигурно е най-големият нещастник в политиката. Вместо да петни трудолюбиви хора, които служат на страната си, той трябва да се замисли дълбоко защо е толкова озлобен човек, който мрази собствената си държава“, написа Стивън в социалната мрежа X.

По-късно изданието The Daily Beast разкри, че Натали е изпращала изключително лични съобщения до Доналд по време на престоя си в Белия дом. В едно от тях се казва: „Искам нещата между нас винаги да са наред“, а в друго: „Ти си всичко, което има значение за мен. Не искам никога да те разочаровам. Благодаря ти, че си мой закрилник и защитник в този живот.“

Същевременно Мелания отсъстваше от общественото пространство в продължение на цял месец между юли и август, преди да се появи в Белия дом на 20 август, за да говори за кампанията си „Насърчаване на бъдещето“.

  • Подаръкът от 45 000 долара

Връзката между Натали и Доналд отново попадна под светлините на прожекторите, след като от финансови декларации стана ясно, че той ѝ е подарил 45 000 долара, както и че е дал парични средства на още трима служители.

Коя е Натали Харп? „Човешкият принтер“ на Тръмп се оказа в центъра на нов скандал
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Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп
Натали Харп

Федералните служители нямат право да получават допълнителни възнаграждения извън заплатите си, но говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл защити решението на Доналд, заявявайки, че бизнесменът „има дългогодишна практика да прави коледни подаръци на хората от близкия си кръг, включително понякога на служители и помощници, както в правителството, така и по време на работата си в частния сектор“.

„Въпросните подаръци нямат нищо общо с официалните държавни задължения на тези лица и са напълно допустими съгласно съответните законови и етични стандарти“, добави Дейвид.

Редактор: Стела Христова
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