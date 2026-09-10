Предупреждения за опасна скорост са предхождали самолетната катастрофа в Маями

П илотите на товарния самолет на Amazon, който се разби в Маями и отне живота на петима души, са получили множество предупреждения, че се намират опасна близост до земята, и са самите са признали, че се движат с прекомерна скорост, малко преди да излязат от пистата. Това съобщиха официалните власти.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) публикува в сряда дешифрованите записи от звуковия рекордер в пилотската кабина на Boeing 767. От тях става ясно, че един от пилотите е направил забележка за високата скорост около 100 секунди преди докосването на пистата.

Pilot warned that Amazon plane was going TOO FAST before it overran Miami runway and killed 5, new cockpit audio reveals https://t.co/AyV6n0URcm — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026

„Другият пилот е отправил още коментари за прекомерната скорост на самолета до края на записа. На тези забележки не е последвал ясен словесен отговор“, посочват от NTSB.

Според записите автопилотът се е изключил секунди по-късно, след което четири пъти се е задействала звуковата аларма за опасна близост до терена.

След това рекордерът е запечатал самия момент на кацането, последван от звуци, съответстващи на излизането на самолета извън асфалтираната повърхност.

Полет 7598 на Prime Air се разби на пистата на международното летище в Маями около 14:00 часа в неделя, след което се вряза в няколко превозни средства и се запали, съобщиха длъжностни лица.

При инцидента загинаха петима души. Други петима бяха ранени, включително пилотите, чиято самоличност бе разкрита във вторник: 37-годишният Фелипе Силва Молина и 55-годишният Джоузеф Карол.

Amazon pilots were warned they were coming in 'too low' and 'too fast' before deadly crash https://t.co/D1NzmDqcIP pic.twitter.com/rLnTpFIMJK — New York Post (@nypost) September 10, 2026

В момента федералните следователи се опитват да установят дали самолетът не е докоснал пистата твърде късно, което да е направило безопасното спиране спирането му невъзможно.