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Олимпийската шампионка Лаура Траатс очаква първото си дете

Златното момиче от Токио 2020 сподели радостната новина с емоционални снимки от морския бряг

10 септември 2026, 15:49
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О ще едно бебе е напът в отбора ни по художествена гимнастика от Токио 2020. Олимпийската шампионка Лаура Траатс обяви, че със своя любим очакват първия си наследник, съобщава NOVA.

Гимнастичката сподели емоционални кадри от морския бряг, на които двамата държат поредица от снимки от видеозон. Към публикацията Лаура добави трогателно послание: „Най-сладката благословия, която бихме могли да си пожелаем. Нямаме думи, с които да опишем колко сме благодарни. Нашето малко чудо е напът“.

Това ще бъде третото бебе за златния ансамбъл, който донесе историческата титла на България. През 2024 г. Мадлен Радуканова стана майка на момиченце, което кръсти Карина, а година по-късно Ерика Зафирова също посрещна своята първа дъщеря.

Източник: NOVA    
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