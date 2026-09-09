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Актьорът, който влезе да дърпа конците: Кой е Йордан Куманов от „Игри на волята“ 8?

29-годишният актьор Йордан Куманов от Ямбол влиза в племето „Обречени“ с актьорски хитрини и готовност за манипулации. Необвързаният бохем е категоричен, че ще пали фитила на фитнес маниаците и ще изпрати силните играчи у дома

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Т еатрален актьор, парти животно и професионален купонджия - 29-годишният ямболия от „Обречени“ влиза в шоуто с амбицията да води социалната игра и да пусне по пързалката всеки, който го подцени.

Ямбол има своя най-атрактивен и артистичен представител на Арената — 29-годишния актьор Йордан Куманов. Завършил НАТФИЗ през 2021 г. в класа на проф. Пламен Марков, днес той е част от трупата на Ямболския драматичен театър „Неvena Коканова“. Йордан откровено признава, че душата му е създадена за хубав живот, купони след 19:00 часа и нулев стрес, а фитнеса тренира „за визия, а не за медали“.

Актьорски хитрини и умела манипулация

Йордан не крие, че смята да използва всички професионални прийоми от сцената, за да влезе под кожата на останалите участници и да управлява процесите в племето:

„В НАТФИЗ бях отговорник на класа и дърпах конците. Актьорската професия ми даде много хитрини, които използвам без да ми мигне окото. Мога да бъда умел манипулатор. Влизам да играя играта така, както аз намирам за добре, и да минавам между капките“.

Стратегия срещу спортистите: „Да ги пусна по пързалката“

Като необвързан и чаровен мъж, Йордан разчита на силна социална игра и флирт. Той има скроена ясна стратегия срещу професионалните спортисти и фитнес маниаците:

„Влизам в риалити, а не на Олимпиада. Всички тези спортисти с медали могат да си ги ползват за котва в морето! На фитнес маниаците фитилът им е къс и бързо мога да ги запаля. Няма да играя със силни играчи в коалиция - силният играч ще съм аз, а по-силните от мен отиват навън, преди да са разбрали откъде им е дошло. Ще им извадя душата с памук!“.

Актьор и купонджия: Кой е Йордан, който иска да вади души с памук в „Игри на волята“?
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Йордан Куманов Игри на волята
Йордан Куманов Игри на волята
Йордан Куманов Игри на волята
Йордан Куманов Игри на волята

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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