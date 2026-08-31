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Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

След челен сблъсък с дрогиран шофьор и черна прогноза, че никога няма да ходи, 42-годишната 4-кратна шампионка по катерене и каскадьорка Мария Георгиева успя да се възстанови физически и влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8

31 август 2026, 14:03
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О т инвалидната количка до Арената: Шампионката и каскадьорка Мария Георгиева счупи диагнозата на лекарите, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“ 8.

Осмият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ започна с гръм и зрелищни обрати. Докато Канарите се ширят в Резиденцията, а Ураганите опитаха от горчилката на Пустия плаж, племето на Вулканите грабна второто място и се премести в Стопанството.

Източник: NOVA

Измежду червените воини на Вулканите ярко се откроява една жена, чийто живот е готов сценарий за холивудски екшън - 42-годишната Мария Георгиева, която влиза в шоуто не просто за победа, а за да отпразнува новото си раждане.

Четирикратна шампионка и бивша каскадьорка с личен рекорд от 12 секунди

Спортната визитка на Мария респектира от първия момент. Тя е 4-кратна шампионка на България по спортно катерене, вицеевропейска шампионка и 4-та в света. Катеренето е нейна страст от над 30 години, а в дисциплината „Скорост“ има забележителен личен рекорд от 12,03 секунди на 15-метрова стена.

Освен с катерене, през годините тя се е занимавала с лека атлетика, карате, спортни и латино танци, волейбол, плуване и ски. Огромният ѝ двигателен отбор я отвежда и в света на киното като професионален каскадьор.

„Правила съм какви ли не каскади - скачала съм от кола, плувала съм през тиня, пресичала съм пред бързо движещ се бус, влизала съм при крокодили, давили са ме, стреляли са ме... Винаги съм знаела как да изляза невредима, защото имам необходимата подготовка“, разказва Мария.

Източник: NOVA

Кошмарът на пътя: Челен удар с дрогиран шофьор и черната диагноза

Нито една филмова каскада обаче не може да я подготви за бруталния обрат, който съдбата ѝ поднася. Пътувайки с колата си към морето, в нейното платно навлиза друг автомобил. Последва ужасяващ челен сблъсък.

„Когато се събудих, беше тъмно и тихо. Цялото табло на колата ми беше влязло в коленете и двете ми капачки бяха пръснати. Оказа се, че виновниците са карали под въздействието на наркотици и са избягали. Лекарите ми казаха, че ще остана прикована към инвалидната количка...“, казва тя.

В продължение на две години Мария преминава през три тежки операции и безброй часове брутална рехабилитация. С нечовешка воля, едва година след последната операция, тя успява да се изправи отново на крака и да възстанови физическата си форма.

„Приятелите ми мислят, че съм луда, но аз знам как се покоряват върхове!“

Въпреки че нейните близки и родители я смятат за пълна луда заради решението ѝ да влезе в най-тежкото физическо риалити след подобна трагедия, Мария е категорична, че мястото ѝ е точно тук.

„Нямам търпение отново да се състезавам. Знам как се изкачват върхове - ще покоря и този!“, категорична е тя.

С непоколебимия си дух и изключителни каскадьорски умения, Мария Георгиева е готова да изведе Вулканите до първото място и да докаже на Арената, че за истинската воля граници няма.

Каскадьорката Мария Георгиева пребори кошмарна катастрофа и превзема „Игри на волята“ 8
5 снимки
Мария Георгиева
Мария Георгиева
Мария Георгиева
Мария Георгиева

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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