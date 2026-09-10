Свят

Сандвич за 14 долара: Как се живее в скъпия Ню Йорк

Заплата от 55 000 долара годишно не стига за живот без сметки наум

Маргарита Костадинова

10 септември 2026, 13:49
Сандвич за 14 долара: Как се живее в скъпия Ню Йорк
Високите цени в Ню Йорк карат младите работещи да ограничават ресторантите, клубовете и киното и да търсят по-евтини начини за забавление.   
Източник: istock

П аста за зъби за 5,50 долара, пакет нарязан хляб за 5 долара, кроасан за 6 долара и сандвич за 14 долара, ако е от по-евтините. Такива са част от цените, с които всекидневно се сблъскват жителите на Ню Йорк.

Как поскъпването променя ежедневието на младите работещи в града разказва германската обществена медия ARD.

Шей Дънлоп е на 26 години и се опитва да пести, където може. Ходи по-рядко на ресторант, а когато излиза с приятели, поръчва най-евтината бира.

Тя живее с приятеля си в двустаен апартамент в Инвуд, в най-северната част на Манхатън. Двамата плащат общо 2000 долара месечен наем без режийните разходи. Това се смята за изгодна цена и Шей е готова да приеме по-дългото пътуване - около 45 минути с метрото до издателството, в което работи.

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Заплата от 55 000 долара годишно, но разходите се трупат

Шей печели 55 000 долара годишно преди данъци. Освен обичайните разходи тя изплаща и студентски кредит.

За обяд почти винаги носи храна от вкъщи. Поскъпването на хранителните продукти вече се усеща достатъчно силно, за да променя и решенията ѝ за свободното време.

Клубовете например често отпадат.

„Ако някой ме попита дали искам да отида в клуб с вход, бих отказала. 30 или 40 долара вход - бих казала не“, разказва тя.

Вечер вкъщи вместо в клуб

Срещите с приятели все по-често се местят вкъщи. Там компанията вечеря, разговаря и гледа филми, без вечерта да завършва с голяма сметка.

Източник: istock

При една от последните им вечери Шей купила начос за 20 долара, с които се нахранили четирима души. Друг от компанията донесъл напитки.

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Причината е проста - всички плащат толкова много за жилищата си, че предпочитат да ги използват и за срещи с приятели, вместо постоянно да харчат за ресторанти и клубове.

Закуска за трима може да струва 100 долара

Храненето навън вече лесно се превръща в сериозен разход. Обикновена закуска за трима души в Ню Йорк може да струва 80 - 100 долара.

Архитектката Сарика също дава пример колко са се променили цените. Преди няколко години кафе и кроасан са ѝ стрували около 3 долара. Сега за същото плаща 9 долара.

Подобно е положението и с киното.

Само билетът струва между 15 и 25 долара. Към него се добавят около 10 долара за пуканки и още 5 долара за напитка.

За Шей киното вече е рядко удоволствие. Тя казва, че би ходила по-често, ако не беше толкова скъпо, но в момента гледа в киносалон едва около три филма годишно. За останалите чака да станат достъпни за гледане вкъщи.

Безплатните забавления стават все по-търсени

Шей и приятелите ѝ започват целенасочено да търсят начини да прекарват времето си, без всяко излизане да струва десетки долари.

Сред вариантите са откривания на галерии, безплатни събития в парковете и новооткрити магазини, които понякога предлагат безплатни дегустации.

Така високите цени променят не само какво купуват младите хора, но и начина, по който прекарват свободното си време. При годишна заплата от 55 000 долара Шей има постоянна работа и доход, но ресторантите, клубовете и киното вече са разходи, които внимателно преценява.

Редактор: Маргарита Костадинова
Ню Йорк Поскъпване Разходи за живот Млади хора Поколението Z Пестене Бюджет Начин на живот Безплатни забавления Инфлация
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