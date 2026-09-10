Изненадващо настъпление на хутите в Йемен, превзели са Мока

Й еменските бунтовници хути превзеха пристанищния град Мока на западното крайбрежие на страната, съобщиха очевидци и военни източници, предаде ДПА.

Това ще даде на подкрепяните от Иран бунтовници контрол над ключова точка за достъп до пролива Баб ал Мандеб в южния край на Червено море. Хутите досега не са коментирали съобщенията.

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Правителствените сили и техните съюзници са прехвърлили оборудването и оръжията си в район южно от Мока като „част от реорганизация на войските“, съобщиха военни пред ДПА.

Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии и издания, свързани с хутите, показват техни бойци, патрулиращи из целия град.

Бунтовниците се борят с подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен повече от десетилетие. Примирие от 2022 г. остави конфликта до голяма степен замразен, без големи боеве, но и с малка перспектива за край на войната.

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Конфликтът се разпали отново на фона на по-широките събития в Близкия изток и най-вече войната на САЩ и Израел с Иран.

Мока се намира точно на север от пролива Баб ал Мандеб - един от най-важните корабни пътища за световната търговия с петрол и газ.

От Мока хусите биха могли да атакуват и блокират корабния трафик в Червено море систематично.