Виктория от „Игри на волята“ 8: Мъжете ме подценяват, а после ги нося на гръб

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30-годишната смолянчанка, живееща в Пловдив, съчетава две счетоводни професии, рекорди по ориентиране и желязна физическа подготовка под напътствията на Генчо от предишен сезон.

На пръв поглед 30-годишната Виктория Бойкова изглежда като нежна, малка и сдържана млада дама с сериозна професия. В действителност тя работи на две места като счетоводител, но под елегантния ѝ вид се крие спортист с желязна воля, който не разчита на мъже и с гордост демонстрира релеф на ръцете, на който мнозина биха завидели.

Шампионка по ориентиране с европейски златен медал

Спортният път на Виктория започва на 11-годишна възраст с спортно ориентиране. Зад гърба си тя има редица успехи на най-високо ниво:

Множество медали от държавни първенства по лятно и зимно ориентиране.

Двукратна носителка на Купа България.

Златен медал от Шампионата на Югоизточна Европа.

„Когато вляза в залата, ме виждат малка и нежна и често ме подценяват. До момента, в който не започне тренировката - тогава се оказва, че се справям по-добре дори от мъжете. Мъжете понякога ги нося и на гръб!“, споделя с усмивка тя.

Подготовката с Генчо и амбицията за финал

За да бъде в топ форма за Арената на „Игри на волята“, Виктория се подготвя под ръководството на добре познатия участник от предишен сезон - Генчо. В тренировките тя залага на издръжливост и плуване, където откровено коментира с шега: „Не съм толкова силна колкото Генчо, но поне плувам по-добре от него!“.

Влизайки в отбора на „Обречени“, Виктория е категорична, че каквито и болки да изпитва, стиска зъби и продължава напред с една-единствена цел - финала.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.