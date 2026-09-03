„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“

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У верен, амбициозен и без грам намерение да прави компромиси - 27-годишният брокер от Перник Велизар Първанов е поредният силен играч в племето на „Вулканите“. Успешен предприемач в сферата на недвижимите имоти, той стъпва на Арената с ясната цел да излезе с крайния чек, независимо през кого трябва да премине.

Успех в една от най-мразените професии и скандал с бившия шеф

Велизар започва кариерата си в една от най-популярните агенции за недвижими имоти в България и само за година влиза в топ 10 на брокерите в цялата страна, печелейки четири пъти титлата „Брокер на месеца“ с месечни приходи над 30 000 лева.

Въпреки предлаганата му мениджърска позиция, амбициите му се оказват по-големи. Той събира най-доверените си колеги и основава своя собствена фирма.

„Бившият ми шеф побесня, започна да ме обижда и да ме нарича „мишка“. Това изобщо не ме интересуваше, защото следвах мечтата си. Днес имам собствена компания с 12 души персонал и за последните две години съм продал имоти за над 6 милиона евро“, разказва перничанинът.

Подготовка със Светлин от сезон 6 и амбиция за надмощие

Освен в бизнеса, Велизар влага същата агресия и дисциплина във фитнес залата. През последните девет месеца той тренира ежедневно под ръководството на Светлин (участник от сезон 6 на „Игри на волята“) и се състезава в тежката дисциплина HYROX (включваща бутане и дърпане на шейни, бърпита, уолболи).

„Светлин до такава степен ми изпива силите на тренировки, че „Игри на волята“ ще ми се стори като разходка по Витоша. Всъщност съм много по-добър от него и ако се изправим един срещу друг на Арената, ще го смачкам“, заявява Велизар.

Без скрупули и с хладен ум на Арената

Предизвикателствата по трасетата и пъзелите са пълна рутина за него - Велизар редовно решава танграми, слайдинг пъзели и логически задачи, а физически се определя като „зверска машина“.

„Аз съм хладнокръвен, самовлюбен, адаптивен и изключителен стратег. Нямам скрупули - готов съм да предам приятел, защото тази игра се играе с много мисъл и без емоции. Не искам да съм заобиколен от овце и да водя овце. Влизам, за да излезна с чека!“, категоричен е брокерът от „Вулкани“.

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