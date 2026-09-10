„Правила съм абсолютно всичко!“: Коя е екстремната Юлия Атанасова, която влезе в „Игри на волята“?

Актьорът, който влезе да дърпа конците: Кой е Йордан Куманов от „Игри на волята“ 8?

Виктория от „Игри на волята“ 8: Мъжете ме подценяват, а после ги нося на гръб

Авантюристката Юлия спечели място във Войната на племената на “Игри на волята”

Ема Хеминг за живота с Брус Уилис и фронтотемпоралната деменция: Все още имаме своите красиви моменти

Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?

22-годишната студентка в НСА, детски треньор и фенка на екстремните преживявания влиза в отбора на „Обречени“, за да превземе Арената с неизчерпаема енергия.

София има своя най-млад и енергичен представител в лицето на 22-годишната Юлия Атанасова. Учеща „Спортна анимация“ в Националната спортна академия и работеща като треньор на деца, за нея активността не е просто професия, а начин на живот. Ако трябва да опише ежедневието си с една дума, тя е категорична - спорт.

Плуване, калистеника и скокове с парашут

Юлия има изключително богат спортен фон, преминаващ през години плуване и волейбол, тенис на корт, калистеника и почти всеки друг вид физическо изпитание. Истинската ѝ страст обаче са екстремните спортове и търсенето на силни усещания:

„Правила съм абсолютно всичко - скачала съм с бънджи от балон, със парашут от самолет, ходила съм на рафтинг и съм скачала от скали. Не обичам да стоя на едно място, това просто не е за мен!“, споделя тя.

С ендуро мотор през препятствията на Арената

Преди да влезе в шоуто, Юлия открива новото си голямо хоби - карането на ендуро мотори по най-суровите и недостъпни планински пътеки. Преминаването през камъни, паднали дървета и тежки препятствия е изградило у нея бързи реакции и пълна липса на страх.

Юлия стъпва в отбора на „Обречени“ с детски ентусиазъм и огромна мотивация:

„За мен е огромно удоволствие да съм част от „Игри на волята“. Нямам търпение да изживея всичко, което ми предстои на Арената!“.

Още по темата:

От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8​

Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е просто „зубрач“

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Първите близнаци от XXI век у нас влязоха в „Игри на волята“ 8: Иван и Ивайло Василеви атакуват Арената

„Ако някой хърка, това е най-големият проблем“: Фризьорът на звездите в Лондон Петър Христов влезе в „Игри на волята“ 8

Танцьорката Жанин Горанова атакува „Игри на волята“ 8: „Влизам под кожата на алфа мъжкарите!“​

Олимпиийка и коуч по нарцисизъм: Психоложката Кристина Вутева атакува „Игри на волята“ 8​

„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска​

„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“​

„Волята ми е непоклатима!“: 22-годишната маратонка Александра Атанасова влезе в „Игри на волята“ 8

От бедността до криптомилионер: Красимир Нейчев от „Вулкани“ влезе за победа в „Игри на волята“

Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“​

„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата​

Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8​

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?​

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам​

„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

Смени лабораторията с фитнеса: Секси биотехноложката Антония Вутева влезе в „Игри на волята“

Актьорът, който влезе да дърпа конците: Кой е Йордан Куманов от „Игри на волята“ 8?​

Виктория от „Игри на волята“ 8: Мъжете ме подценяват, а после ги нося на гръб​

Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?​

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.