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Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8

След 4 години кандидатстване и неуморни тренировки дори по време на ваканции, Елица Иванова сбъдва мечтата си да влезе в „Игри на волята“. Волейболната съдийка е категорична, че стъпва на Арената с една-единствена цел — първото място и крайна победа

4 септември 2026, 14:48
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У порство, желязна дисциплина и пълен контрол над емоциите - това носи със себе си 31-годишната Елица Иванова от Сливен. Финансов анализатор по професия и волейболен съдия по съпоставимост, тя влиза в отбора на „Вулканите“ с една-единствена цел - да стане първата жена победител в историята на „Игри на волята“.

17 години във волейбола и респект сред мъжете

Голямата страст на Елица е волейболът, с който се занимава от 17 години. През по-голямата част от спортната си кариера е била капитан на своя отбор, а от три години насам застава от другата страна на мрежата - като официален съдия към Българската федерация по волейбол.

„Най-често съдийствам на мъжки мачове, защото се справям отлично с дисциплината. Знам как да респектирам и да респектирам мъжете на терена само с един поглед и със свирката“, споделя с усмивка сливенката.

4 години преследване на мечтата и тренировки без почивка

Влизането ѝ в предаването не е случайност, а резултат от четиригодишно систематично преследване на целта. За Елица подготовката за шоуто се превръща в основен приоритет и начин на живот.

„Кандидатствам от четири години. Дори когато пътувам с приятели в чужбина и те търсят къде да хапнем, аз първо проучвам кой фитнес работи и къде мога да отида да тичам. Не съм пропускала тренировка! Когато ми се обадиха, че съм избрана, започнах да скачам и да викам от щастие - с много упоритост всичко се постига“, разкрива финансовият анализатор.

Второто място не е опция

Елица Иванова стъпва на Арената без каквито и да е колебания относно крайния си изход от формата.

„Второто място за мен изобщо не е опция. Или ще бъда първата жена победител, или нямаше да участвам изобщо. Влизам, мачкам и излизам като победител!“, категорична е съдийката от племето „Вулкани“.

Елица от „Вулкани“ в „Игри на волята“: Второто място за мен изобщо не е опция!
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Елица Иванова
Елица Иванова
Елица Иванова
Елица Иванова

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

 

 

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