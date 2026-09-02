„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

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Ш ампионът по джудо и военен от белгийската армия стъпва на Арената с пределна мобилизация, стратегия за победа и силна обич към родината.

Един от най-успешните европейски спортисти застава на стартовата линия в новия сезон на „Игри на волята“. 33-годишният Тома Никифоров - двукратен европейски шампион по джудо и трикратен участник на Олимпийски игри (Рио 2016, Токио 2020 и Париж 2024) - е сред най-респектиращите имена на Арената тази година.

Източник: NOVA

Въпреки че е роден и израснал извън границите на страната, топ спортистът носи България дълбоко в сърцето си.

Роден в чужбина, но с българско сърце

Макар да е голяма спортна звезда и познато лице от екран в Белгия, където състезателната му кариера му носи редица отличия, Тома е категоричен за корените си.

„Чувствам се 99,5% българин и 0,5% белгиец. У дома винаги сме говорили на български, проговорих първо на него, майка ми готвеше само наши ястия и празнувахме типично по български. И до днес, когато чуя българския химн, на ум си пея именно него. Всеки път, когато се прибирам тук, се вълнувам адски много“, разкрива джудистът.

Източник: NOVA

За българската публика той не е непознато лице - освен с титлите си в спорта, Никифоров вече триумфира като победител в реалити формата „ Предатели“ (The Traitors) у нас през 2024 г.

Военна подготовка, глад и фобии

Шампионът съчетава спортните си постижения с професия в белгийската армия. Минал през сериозно военно обучение, той е уверен, че е напълно готов за изпитанията на Арената и физическото натоварване. Извън джудото Тома има опит в редица спортове - плуване, тенис на корт и падъл.

„Аз съм спортист и съм готов на абсолютно всичко, за да победя. Ще използвам всички възможни стратегии, за да стигна напред“, заканва се той.

Въпреки желязната си дисциплина, олимпиецът признава с усмивка за своите слаби места. Главният му проблем на Арената ще бъде гладът, а голямата му фобия се оказват... кучетата и животните. „Обичам ги, но много ме е шубе. Видя ли куче, бягам“, шегува се той.

Любовта към семейството го прави непобедим

Най-голямата сила на Тома извън спорта са неговите близки. У дома в Белгия го чакат неговата съпруга и трите му деца, които са основното му вдъхновение да преследва върха.

Влизането в „Игри на волята“ е негова отдавнашна мечта, а целта му е само една - първото място.

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