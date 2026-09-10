България

ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна

Решенията на ЕЦБ вече имат пряко значение за българската икономика

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 16:00
ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна
Източник: iStock

Е вропейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да затегне паричната политика, като повиши основните си лихвени проценти с 25 базисни пункта. Така лихвата по депозитното улеснение достига 2,50%, основната лихва за рефинансиране се увеличава до 2,75%, а тази за кредитните улеснения - до 3,00%.

Решението идва на фона на засилен натиск върху цените в еврозоната и повишена геополитическа нестабилност. Инфлацията в еврозоната е надхвърлила 3%, като сред факторите за това са по-високите цени на енергията и покачването на цените на услугите.

Геополитическото напрежение в Близкия изток продължава да създава рискове за международните вериги на доставки и цените на суровините, включително на петрола. В същото време повишаването на доходността по глобалните държавни облигации затяга финансовите условия и показва, че пазарите очакват трайно по-високи разходи за заемане на финансов ресурс.

България остава сред страните с най-висока инфлация в ЕС

Решението на ЕЦБ се очаква постепенно да се отрази и на домакинствата и бизнеса. По-високите лихви могат да доведат до поскъпване на новите ипотечни и потребителски кредити, както и до увеличаване на разходите за финансиране на компаниите. 

След заседанието президентът на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта, че централната банка на еврозоната ще продължи да се ръководи от текущите икономически данни. По думите ѝ решенията ще се вземат заседание по заседание, без предварително поемане на ангажимент за следващите действия.

Заради тези думи на Лагард еврото поевтинява с 0.30%, до 1,1602 долара, въпреки повишаването на лихвените нива от ЕЦБ.

Как ще се отрази това на България

След като България се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., решенията на ЕЦБ вече имат пряко значение за българската икономика. Българската народна банка е част от Евросистемата, а нейният управител участва в процеса по вземане на решенията за паричната политика.

Повишението на основните лихви с 25 базисни пункта може постепенно да се усети и от домакинствата и бизнеса у нас. Един от първите ефекти е възможното поскъпване на кредитирането. Лихвите по новите ипотечни и потребителски заеми могат да започнат да се повишават, макар че преносът няма да бъде незабавен. Високата ликвидност на българската банкова система може да забави реакцията на банките, но при по-трайно затягане на паричната политика натискът върху цената на кредитите ще се увеличи. За бизнеса това означава по-скъп ресурс за инвестиции, разширяване на дейността и оборотно финансиране.

Промяната може да засегне и спестяванията. При по-високи лихви банките получават по-голям стимул да привличат депозити, което може постепенно да доведе до повишаване на доходността по срочните влогове. Доколко и с каква скорост ще се случи това обаче зависи от конкуренцията между отделните банки и от наличната ликвидност в системата.

По-високите лихви имат за цел и да ограничат инфлационния натиск. По-скъпото кредитиране обикновено води до по-слабо потребление и по-малко инвестиции, което може да намали натиска върху цените. Ефектът върху инфлацията обаче не е непосредствен и зависи и от други фактори, като цените на енергията, суровините, заплатите и външното търсене.

Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември

От значение е и отражението върху държавните финанси. По-високите лихви в еврозоната ще повишат търсената от инвеститорите доходност за българските държавни облигации, което означава по-скъпо финансиране при бъдещо емитиране на нов дълг. Това постепенно може да увеличи разходите за лихви в държавния бюджет, особено ако по-високите лихви се задържат продължително.

Повишението на лихвите може да се отрази и на пазара на имоти. По-скъпото ипотечно кредитиране намалява достъпността на заемите и може да охлади търсенето на жилища. Това не означава автоматично спад на цените, тъй като върху пазара влияят и фактори като доходите, предлагането на жилища, строителната активност и търсенето от страна на купувачите.

В по-широк план затягането на паричната политика може да забави икономическата активност в България. Домакинствата могат да ограничат разходите си, а компаниите - инвестициите си, ако финансирането стане по-скъпо. От друга страна, по-високата доходност по спестяванията може да насърчи част от домакинствата да спестяват повече.

Важно е обаче да се има предвид, че 25 базисни пункта не означават автоматично увеличение със същия размер на всички лихви в България. Реакцията на банките ще зависи от структурата на техните портфейли, ликвидността, конкуренцията и начина, по който са определени конкретните лихви по кредитите и депозитите.

Автор: Николай Киров
Европейска централна банка лихвени проценти парична политика инфлация еврозона
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна

ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Легендарната „рокля на отмъщението“ на принцеса Даяна отива на търг

Легендарната „рокля на отмъщението“ на принцеса Даяна отива на търг

Мъж удари и извади нож срещу полицаи

Мъж удари и извади нож срещу полицаи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Aston Martin показа първия си шосеен мотоциклет, изглежда плашещо

Aston Martin показа първия си шосеен мотоциклет, изглежда плашещо

carmarket.bg
Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България
Ексклузивно

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Преди 23 часа
Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис
Ексклузивно

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Преди 23 часа
Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова
Ексклузивно

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Преди 20 часа
Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями
Ексклузивно

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Голям пожар край Бургас, огънят обхвана борова гора

Голям пожар край Бургас, огънят обхвана борова гора

България Преди 54 минути

На място са изпратени четири противопожарни автомобила

f

Огромен пожар на кораб в Китай, десетки загинали

Свят Преди 1 час

Китайският президент Си Цзинпин призова за ускоряване на издирвателните и спасителните действия

Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?

Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?

Любопитно Преди 1 час

23-годишният варненец Петър Петров от племето „Обречени“ е 4-кратен републикански шампион по културизъм. Растял със спартански режим и тичане от 5 сутринта, той влиза в шоуто с предупреждение към племето, че не трябва да го оставят гладен

Предупреждения за опасна скорост са предхождали самолетната катастрофа в Маями

Предупреждения за опасна скорост са предхождали самолетната катастрофа в Маями

Свят Преди 2 часа

Черните кутии на катастрофиралия в Маями Boeing 767 разкриват серия от предупреждения за критична скорост и ниска височина. При тежкия инцидент загинаха петима души, а федералните следователи проучват дали машината е кацнала твърде късно

Ново развитие на делото за смъртта на дете в Пловдив

Ново развитие на делото за смъртта на дете в Пловдив

България Преди 2 часа

Двама анестезиолози и един стоматолог са предадени на съд

Пребиха и вързаха с тиксо човек в дома му в Крушевец

Пребиха и вързаха с тиксо човек в дома му в Крушевец

България Преди 2 часа

Нападателите отнели 2000 щатски долара, 500 евро, около 200 златни пендара

„Руси“ дървеници с червени устни: Учени нарекоха нови насекоми на Тейлър Суифт

„Руси“ дървеници с червени устни: Учени нарекоха нови насекоми на Тейлър Суифт

Любопитно Преди 2 часа

Учени наименуваха четири новооткрити вида растителни дървеници в чест на Тейлър Суифт и хитовите ѝ албуми. Насекомите от рода Swiftiephylus са светли с червено-оранжеви шарки, което според изследователите напомня на визията на певицата

Vivacom изпраща музикалното лято с големия финал на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 в Пловдив

Vivacom изпраща музикалното лято с големия финал на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 в Пловдив

Любопитно Преди 2 часа

Тогава е и последният шанс за голямата награда от специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“: семейно приключение в Лондон, Мадрид или Рим

Финалът за BET.BG Суперкупата на България регистрира рекордно висок рейтинг за DIEMA SPORT

Финалът за BET.BG Суперкупата на България регистрира рекордно висок рейтинг за DIEMA SPORT

Любопитно Преди 2 часа

Футболна среща между Левски и ЦСКА бе по-гледана от програмата на повечето национални телевизии

Шеги с прокурор, обрат с иранския петрол и изненада от демократите - ключовите акценти от речта на Тръмп в Дъглас

Шеги с прокурор, обрат с иранския петрол и изненада от демократите - ключовите акценти от речта на Тръмп в Дъглас

Свят Преди 2 часа

Вижте най-важните акценти от първата вечер на републиканския конгрес в Далас. От атаките срещу демократите и войната с Иран до изненадващата подкрепа от сенатор от опозицията и шегите на Тръмп с кандидат за Сената

Лаура Траатс

Олимпийската шампионка Лаура Траатс очаква първото си дете

Любопитно Преди 2 часа

Златното момиче от Токио 2020 сподели радостната новина с емоционални снимки от морския бряг

Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис

Ема Хеминг за живота с Брус Уилис и фронтотемпоралната деменция: Все още имаме своите красиви моменти

Любопитно Преди 3 часа

Съпругата на холивудската легенда Брус Уилис, Ема Хеминг, разкрива истината за живота с фронтотемпорална деменция. Тя споделя как семейството запазва радостта, защо актьорът все още я помни и как се справя с постоянната скръб в името на децата им

Радев похвали с космическите постижения на България

Радев похвали с космическите постижения на България

България Преди 3 часа

Радев: Наш основен приоритет е агресивното привличане на инвестиции в България

Българите губят потенциално 4,4 млрд. евро годишно от пасивни спестявания

Българите губят потенциално 4,4 млрд. евро годишно от пасивни спестявания

Парите ни Преди 3 часа

56,4 млрд. евро стоят в банкови спестявания, а инфлацията допълнително намалява покупателната им способност

Изненадващо настъпление на хутите в Йемен, превзели са Мока

Изненадващо настъпление на хутите в Йемен, превзели са Мока

Свят Преди 3 часа

Хутите досега не са коментирали съобщенията

<p>Почина един от бащите на валутния борд, Красимир Ангарски</p>

Почина финансистът Красимир Ангарски

България Преди 3 часа

Ангарски е сред участниците в подготовката и въвеждането на валутния борд

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

Новолуние в Дева: на 11 септември започва нова глава – време е да подредим живота си

Edna.bg

Роби Уилямс се завръща у нас, ще пее в Пловдив

Edna.bg

Дяков, Берберян и Магдалена Малеева влязоха в Инициативния комитет, който издига Андрей Гюров за президент

Gong.bg

В мач от нашата група: Полша разби Португалия в София

Gong.bg

Влак блъсна тир на жп прелез край Враца

Nova.bg

Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори в САЩ, заяви Тръмп

Nova.bg