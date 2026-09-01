Танцьорката Жанин Горанова атакува „Игри на волята“ 8: „Влизам под кожата на алфа мъжкарите!“

Ден преди началото: Какво разкриха за "Игри на волята" 8 Павел и Ивет Лалова

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К расивото оръжие на Канарите: Танцьорът Жанин Горанова влезе в Резиденцията в „Игри на волята“ 8.

Осмият сезон на най-гледаното екстремно риалити у нас „Игри на волята“ стартира с гръм и зрелищни обрати още в първите минути на Арената. Новите водещи Ивет Лалова-Колио и Павел Николов посрещнаха участниците за решителната първа териториална битка. След оспорван сблъсък и чиста победа над останалите отборни състави, племето на Канарите грабна първото място и извоюва правото да се шири в лукса на Резиденцията.

Сред ключовите фигури в победилото жълто племе е 26-годишната софиянка Жанин Горанова - изключително уверена, харизматична и решена да използва всяко едно от оръжията си, за да проправи пътя си към финала и голямата награда.

Източник: NOVA

„Аз съм танцьор, не танцьорка!“

Още в първите си думи пред камерите Жанин категорично държи да постави ясна граница относно своята професионална идентичност и не крие, че изкуството на танците е оформило нейния силен характер и високо самочувствие.

„Държа да кажа, че съм танцьор, а не танцьорка – 'танцьорка' звучи дори обидно. Танцьор е професия и то е нещо изключително красиво! Интересна съм и то доста. Омагьосвам всички около себе си с пълна лекота, просто без дори да полагам усилия!“, заявява с усмивка Жанин.

Тя допълва, че още по време на кастингите е забелязала как останалите участнички са се опитвали да търсят вниманието и закрилата на мъжете в шоуто, докато при нея това сближаване се получава естествено, органично и напълно безгрижно.

Източник: NOVA

Жени хитрости и психология: Влизане под кожата на „алфа мъжкарите“

За разлика от състезателите, които залагат единствено на брутална физическа сила и мускули, Жанин подхожда към формата с много по-фина психологическа тактика. Тя вярва, че стратегическото мислене и женственият чар могат да бъдат много по-опасни оръжия на Арената от грубата сила.

„Във всяко племе винаги се намира по един алфа мъжкар, който иска да води, да диктува правилата и да бъде лидер. Точно на такива мъже им влизам най-лесно под кожата! В 'Игри на волята' ще приложа моите хитрости и женски тактики, за да остана възможно най-дълго време в играта“, категорична е тя.

Непоклатимо тяло с висок праг на болка

Въпреки елегантната си, фина визия и грациозни движения, Жанин бързо бърза да предупреди съперниците си, че под изкусителната външност се крие брутална физическа издръжливост, изграждана с години на интензивни тренировки.

„Ще изненадам абсолютно всички в играта, защото никой не очаква да съм толкова подготвена! Генетично съм предразположена тялото ми да издържа на брутална болка, на дискомфорт и на какво ли още не - тялото ми е просто непоклатимо! Звучи ми красиво следващият победител да се казва Жанин Горанова. Аз мога да победя в „Игри на волята“, стига картите да са наредени по моя начин“, казва тя.

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Дали женските тактики на Жанин Горанова и престоят ѝ в Резиденцията с Канарите ще ѝ осигурят мечтания стратегически аванс, предстои да проследим в епизодите на „Игри на волята“ 8 по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.