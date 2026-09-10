Румен Радев от Париж: Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области

Румен Радев определи избора на нов ВСС като изключително важен за развитието на България във всички области.

Според него отказът на някои партии да издигнат президентски кандидати показва страх и вътрешно политическо объркване.

Радев призова всички парламентарни партии да се обединят около най-подходящите кандидати за ВСС; очаква се съветът да бъде избран до средата на ноември, а главен прокурор - през пролетта на 2027 г.

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Изборът на Висш съдебен съвет (ВСС) е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Париж.

Министър-председателят е на посещение в Париж по покана на президента Еманюел Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

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Това, че някои партии не издигат свои кандидати си обяснявам много лесно. Видяхте политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат, коментира премиерът.

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Явно има страх, има вътрешно объркване, но трябва да направим всичко възможно в парламента да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, каза още Румен Радев.

По-рано днес министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че към средата на ноември би следвало да има избран ВСС, а през ранната пролет на 2027 г. - главен прокурор.