България

Румен Радев от Париж: Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области

Премиерът призова парламентарно представените партии да изберат заедно най-подходящите кандидати

10 септември 2026, 14:18
Румен Радев от Париж: Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области
Източник: БТА
  • Румен Радев определи избора на нов ВСС като изключително важен за развитието на България във всички области.
  • Според него отказът на някои партии да издигнат президентски кандидати показва страх и вътрешно политическо объркване.
  • Радев призова всички парламентарни партии да се обединят около най-подходящите кандидати за ВСС; очаква се съветът да бъде избран до средата на ноември, а главен прокурор - през пролетта на 2027 г.

Румен Радев: Очакванията към новия главен прокурор са огромни

Изборът на Висш съдебен съвет (ВСС) е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Париж.

Министър-председателят е на посещение в Париж по покана на президента Еманюел Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

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Това, че някои партии не издигат свои кандидати си обяснявам много лесно. Видяхте политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат, коментира премиерът. 

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Явно има страх, има вътрешно объркване, но трябва да направим всичко възможно в парламента да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, каза още Румен Радев.

По-рано днес министърът на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че към средата на ноември би следвало да има избран ВСС, а през ранната пролет на 2027 г. - главен прокурор.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
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