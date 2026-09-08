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Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

21-годишната Жасмина Свиленова е 4-кратна световна шампионка по калистеника. Софиянката с 11 години опит на лостовете предупреждава, че подценяването на „миньончетата“ ще струва скъпо на напомпаните с фитнес мускули участници

8 септември 2026, 14:44
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Д ъщеря на акробат и балерина, 21-годишната софиянка притежава 4 световни титли по калистеника и влиза в Арената с ясната цел да разбие стереотипите за силата и фитнес мускулите.

Снежнобяла усмивка и крехка фигура - това е първото, което виждат съперниците, когато срещнат 21-годишната Жасмина Свиленова. Под повърхността обаче се крие един от най-доказаните български спортисти на световната сцена в калистениката. С цели 11 години опит на лостовете, Жасмина влиза в шоуто с готовност да поднесе най-голямата изненада на тези, които я подценят.

Спортът в кръвта и международният успех

Спортният дух на Жасмина е семейно наследство - баща ѝ е бивш акробат, а майка ѝ е балерина. Преди да открие истинското си призвание, тя преминава през акробатика, плуване и скокове във вода. На едва 14-годишна възраст дебютира на световно първенство сред най-добрите в света, а днес вече има 4 световни титли по калистеника.

Нейният огромен потенциал бива забелязан и от най-влиятелните имена в този спорт световно ниво, които стават нейни официални спонсори и я подкрепят по пътя към върха.

„Повечето хора свързват силата с блъскане на тежести във фитнеса. Калистениката е точно обратното - или имаш силата да преодолееш земното притегляне, или падаш. Шампионът не се ражда тогава, когато вдига купата, а когато продължава въпреки болката“, споделя Жасмина.

Стратегията на „миньончето“ срещу двуметровите батки

Жасмина е категорична, че малкият ѝ ръст и лекото ѝ тегло ще бъдат най-голямото ѝ предимство в изпитанията на Арената, където издръжливостта и собственото тегло играят ключова роля.

„Нека ме подценяват и си мислят, че съм поредното миньонче. Напомпаните фитнес мускули се изморяват бързо, тежат и се предават първи. Там, където двуметровите батки ще се тресат от умора и ще капят като круши, аз ще съм в естествената си среда. На Арената законите на физиката бързо ще ги приземят!“, категорична е тя.

„Не съм бушонче!“: Световна шампионка стъпва на Арената в „Игри на волята“
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Жасмина Свиленова игри на волята
Жасмина Свиленова игри на волята
Жасмина Свиленова игри на волята
Жасмина Свиленова игри на волята

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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