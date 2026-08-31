От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8

Раду Шуляк: Битките в сезона на шампионите на “Игри на волята” ще са повече от зрелищни

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О смият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ стартира с гръм и трескава битка за територии, която пренареди картите още в първите минути. Докато Канарите вече се ширят в лукса на Резиденцията, а Вулканите заеха Стопанството, племето на Ураганите бе запратено на Пустия плаж, където ги чакат глад, мизерия и брутални изпитания.

Измежду Сините обаче се откроява едно име, което носи тежестта на десетилетия спортна слава, но и на горчива лична драма - Емил Будинов, който е част от племето на Ураганите.

Източник: NOVA

От олимпийско злато с Семен Новиков до уволнение по телефона

59-годишната легенда в класическата борба влиза в Арената с визитка, която респектира дори най-младия и надъхан атлет. Будинов е 6-кратен републикански шампион за мъже и 4-кратен световен шампион за ветерани. Човекът, минал през всички софийски клубове и отгледал поколения шампиони като старши треньор на юношите и кадетите, сбъдна най-голямата си спортна мечта съвсем наскоро.

Като част от треньорския щаб, той работи плътно в продължение на две години и половина с Семен Новиков, за да изведат България отново до олимпийския връх в Париж. Но парадоксално, най-големият му успех бе последван от най-тежкия удар под кръста.

Източник: NOVA

„Нямаше и пет дни след като се върнахме от Олимпиадата. На 17 август ми се обадиха и ми съобщиха, че съм уволнен, и то със задна дата - от 1 август. Това беше шок. Дадох си душата за този спорт. Излиза, че целият ми живот е бил в това, а бях отстранен, защото явно съм бил неудобен - директен, честен и справедлив“, казва той.

За Будинов борбата е била всичко. Докато е отсъствал от дома, за да възпитава чуждите деца по лагери и състезания, съпругата му е отглеждала техните две дъщери. Днес той влиза в „Игри на волята“, за да докаже, че за истинския шампион предателството е просто още един противник на тепиха.

„Лъвът остарява, но борец по гръб не пада!“

Въпреки че е сред най-възрастните участници този сезон, Емил Будинов няма намерение да бъде просто статист. За него възрастта не е пречка, а предимство пред младото поколение, на което по думите му „липсва дисциплина, постоянство и упоритост“.

„Когато един лъв остарее, хиените се опитват да го ядат по опашката. Мислят си, че като мъжът остарее, могат да го надделеят. Но борец по гръб не пада! За мен това е загуба с туш. И да се спъна, пак ще се обърна по корем. Малките лъвчета на Арената ще видят как се джвака жилаво месо!“, казва той.

Източник: NOVA

Будинов признава, че има огнен темперамент и когато избухне, пред очите му става „черно“. Данните му за волеви характер и непримиримост вече са налице, но въпросът е дали опитът му ще успее да измъкне Ураганите от суровите условия на Пустия плаж, или вътрешните искри в племето ще подпалят първите скандали за сезона.

Едно е сигурно: с присъствието на Емил Будинов, Арената на „Игри на волята“ 8 няма да бъде просто място за спорт - тя ще бъде арена за чест, мъжка дума и реванш!

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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