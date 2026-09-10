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Ема Хеминг за живота с Брус Уилис и фронтотемпоралната деменция: Все още имаме своите красиви моменти

Съпругата на холивудската легенда Брус Уилис, Ема Хеминг, разкрива истината за живота с фронтотемпорална деменция. Тя споделя как семейството запазва радостта, защо актьорът все още я помни и как се справя с постоянната скръб в името на децата им

Стела Христова Стела Христова

10 септември 2026, 15:39
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В най-откровеното си интервю досега Ема Хеминг Уилис отваря сърцето си, за да говори както никога досега за реалността на живота с човек, който страда от фронтотемпорална деменция (ФТД) - състоянието, засягащо съпруга ѝ, актьора Брус Уилис, пише HELLO!

Ема разказва как е успяла да превърне бруталния шок от диагнозата, накарала я да се чувства сякаш светът ѝ се срива, във вдъхновяваща житейска мисия. Тя написва книгата си „Неочакваното пътешествие“, за да помогне на всички, които се грижат за близки с деменция.

Ема признава, че най-голямото предизвикателство при писането е било да се върне към началото на тяхната любов.

„Най-трудната част от писането на книгата ми беше първата глава, в която споделям нашата любовна история: как се запознахме с Брус, кой беше той в основата си и каква солидна основа изградихме заедно. С ежедневната реалност на болестта му, признавам, че бях забравила всичко това. Просто е твърде болезнено да си спомням за онова време, което беше толкова изпълнено със забавление, смях и огромна радост.“, казва тя.

  • Борбата с вината и силата на сплотеното семейство

Ема открито говори за постоянната вина, която изпитва всеки партньор в грижите - чувство, което я връхлита дори в моментите, когато се опитва да си поеме дъх или да се усмихне. Тя обаче е осъзнала, че не трябва да позволява на това състояние да я поглъща.

За да издържи на натиска, семейството изгражда стабилна „предпазна мрежа“. В нея рамо до рамо участват не само техните малки дъщери Мейбъл (14 г.) и Евелин (12 г.), но и бившата съпруга на актьора - Деми Мур, заедно с техните пораснали дъщери Румър, Скаут и Талула.

„Ключът се крие в разбирането, че съм част от семейство, където всеки един от нас е решил да се подкрепи за Брус, винаги търсейки начин, който е здравословен за всички. Наистина красивото е да се види през целия този процес как всички ние влагаме сърцата си в подкрепата му.“, допълва тя.

  • „Дългото сбогуване“ и отглеждането на деца в сянката на болестта

Справянето с ФТД означава да живееш в непрекъснат процес на скръб за човек, който все още е физически до теб, тъй като заболяването бавно променя личността му. Въпреки това Ема се стреми да запази баланса у дома, като показва на дъщерите си урок по преданост, без да отнема младостта им.

„Естествено е, всички искаме нашите близки да са здрави, пълни с живот... Но това е опустошително заболяване, което много бавно ви отнема нещата. Така че реалността е, че постоянно се намирате в състояние на скръб. В крайна сметка това, което дъщерите ни преживяват и на което са свидетели у дома всеки ден, е майсторски клас по чиста любов. Те виждат колко много подкрепяме баща им... Да, сърцераздирателно трудно е, но дъщерите ми учат истинското значение на лоялността, предаността и безусловната любов.“, казва Ема.

Тя допълва, че пред децата си никога не се прави на „непобедима“ – момичетата са я виждали както силна, така и „пречупена на пода“, тъй като самата тя се научава да се справя с тази ситуация в движение.

  • Разбиване на митовете за деменцията

Ема Хеминг изразва разочарованието си от ширещата се дезинформация и стигма около състоянието на Брус Уилис. Тя категорично разбива мита, че то засяга паметта по начина, по който го прави Алцхаймер.

„Наистина е поразително да видя, че един от първите въпроси, които почти всички ми задават, е: „Брус все още ли те помни?“ И моят отговор винаги е категорично „да“. Брус няма Алцхаймер; той има фронтотемпорална деменция, която засяга съвсем различна част от мозъка.“, казва още тя.

Тя апелира медиите да бъдат по-информирани и отговорни, за да образоват обществеността, вместо да подхранват страх.

  • Смехът, който остава

Въпреки тежката диагноза, у дома все още има място за радост. Семейството е запазило своето чувство за хумор и категорично отхвърля схващането, че деменцията означава пълно "изгасване на светлините".

„Има нещо, което искам да изясня кристално ясно: ние никога не му се смеем, винаги се смеем с него. Успяхме да запазим това чувство на радост и забавление, просто защото то все още е много силно там. Само защото някой получава диагноза деменция, това не означава, че животът му е приключил или че светлините са напълно изключени. Все още има толкова много забавления, толкова много смях и толкова много връзка, които ви очакват. Има цял свят от любов, който остава напълно непокътнат.“, казва Ема Хеминг.

Редактор: Стела Христова
Брус Уилис Ема Хеминг Уилис Фронтотемпорална деменция Деменция Семейна подкрепа Грижа за близък
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