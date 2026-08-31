Първите близнаци от XXI век у нас влязоха в „Игри на волята“ 8: Иван и Ивайло Василеви атакуват Арената

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Д война заплаха в Резиденцията: Близнаците майстори Иван и Ивайло влязоха в Канарите, за да превземат „Игри на волята“ 8.

Осмият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ започна с гръм и зрелищни обрати на Арената. Първата териториална битка завърши с категоричен триумф за племето на Канарите, които вече се ширят в лукса на Резиденцията.

В основата на жълтия успех и сред най-атрактивните участници в отбора са 26-годишните близнаци Иван и Ивайло Василеви - първите близнаци, родени през 21-ви век у нас (на 7 януари 2000 г.), които влизат в шоуто с огнен темперамент, огромно самочувствие и готовност за тотална доминация.

Строителни майстори с цена х2 и 17 години спорт зад гърба си

В цивилния живот Иван и Ивайло работят като майстори в строителството - шпакловат, боядисват, измазват и по техни думи „бачкат като за двама“.

„Бачкам като за двама, ама и цената ми е двойна!“, категоричен е Иван.

Източник: NOVA

Двамата имат над 17 години спортен опит. От малки са тренирали футбол в юношеските школи на „Славия“, „Левски“ и „Септември“, а откакто са спрели с професионалния футбол преди две години, не пропускат ден в фитнес залата.

Различават ги лесно - Ивайло има татуирани жокери и жени по ръцете, докато Иван залага на кръстове и орли на гърдите.

Спор по 400 пъти на ден, но непоклатим съюз на Арената

Въпреки че са непрекъснато заедно, ежедневието им е един голям и безкраен спор - от това кой да свърши по-бързо упражненията в залата, през това кой ще изяде повече храна, до това кой е по-избухлив.

Източник: NOVA

„Заедно сме и се караме постоянно - около 400 пъти на ден! Но на всички в шоуто трябва да им е ясно едно: когато спорят с единия, ще спорят и с двамата. Ако искат да се бият с единия, ще се бият и с двамата! Малко хора могат да ни бъдат конкуренти, с цялата ни скромност на света“, предупреждават братята.

„Няма да се предизвикваме - тук сме за парите!“

„За разлика от повечето участници, Иван и Ивайло не крият, че не са дошли за излишни сантименти или да „преоткриват себе си“. Тяхната едничка цел е голямата награда, дори това да означава да се изправят един срещу друг на финалната битка.

Източник: NOVA

„Влизам да играя играта и да я спечеля. И то да я спечеля преди него! Ако играем един срещу друг - газ до дупка и до кръв! Финалът е ясен: той ще бъде Иван срещу Ивайло и един от нас ще спечели“, заканват се бойците от Канарите.

Дали невижданата им братска сила и спортна подготовка ще задържат Канарите на върха в Резиденцията, предстои да проследим в следващите епизоди на „Игри на волята“ 8!

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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