Любопитно

Първите близнаци от XXI век у нас влязоха в „Игри на волята“ 8: Иван и Ивайло Василеви атакуват Арената

Родени на 7 януари 2000 г. и с 17 години спорт зад гърба си, майсторите от София Иван и Ивайло Василеви влязоха в племето на Канарите в „Игри на волята“ 8, готови за титлата — дори това да означава да играят един срещу друг до кръв

31 август 2026, 15:34
„Ако някой хърка, това е най-големият проблем“: Фризьорът на звездите в Лондон Петър Христов влезе в „Игри на волята“ 8

„Ако някой хърка, това е най-големият проблем“: Фризьорът на звездите в Лондон Петър Христов влезе в „Игри на волята“ 8
Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“
Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е „нърд“

Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е „нърд“
От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8

От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8
Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон

Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон
Ден преди началото: Какво разкриха за

Ден преди началото: Какво разкриха за "Игри на волята" 8 Павел и Ивет Лалова
„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“

„Тя имаше всичко, което аз нямах“: Истинската история зад най-емблематичната песен на Доли Партън „Jolene“
Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Григор Димитров: Още много неща искам да постигна в спорта

Д война заплаха в Резиденцията: Близнаците майстори Иван и Ивайло влязоха в Канарите, за да превземат „Игри на волята“ 8.

Осмият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ започна с гръм и зрелищни обрати на Арената. Първата териториална битка завърши с категоричен триумф за племето на Канарите, които вече се ширят в лукса на Резиденцията.

В основата на жълтия успех и сред най-атрактивните участници в отбора са 26-годишните близнаци Иван и Ивайло Василеви - първите близнаци, родени през 21-ви век у нас (на 7 януари 2000 г.), които влизат в шоуто с огнен темперамент, огромно самочувствие и готовност за тотална доминация.

Строителни майстори с цена х2 и 17 години спорт зад гърба си

В цивилния живот Иван и Ивайло работят като майстори в строителството - шпакловат, боядисват, измазват и по техни думи „бачкат като за двама“.

„Бачкам като за двама, ама и цената ми е двойна!“, категоричен е Иван.

Източник: NOVA

Двамата имат над 17 години спортен опит. От малки са тренирали футбол в юношеските школи на „Славия“, „Левски“ и „Септември“, а откакто са спрели с професионалния футбол преди две години, не пропускат ден в фитнес залата.

Различават ги лесно - Ивайло има татуирани жокери и жени по ръцете, докато Иван залага на кръстове и орли на гърдите.

Спор по 400 пъти на ден, но непоклатим съюз на Арената

Въпреки че са непрекъснато заедно, ежедневието им е един голям и безкраен спор - от това кой да свърши по-бързо упражненията в залата, през това кой ще изяде повече храна, до това кой е по-избухлив.

Източник: NOVA

„Заедно сме и се караме постоянно - около 400 пъти на ден! Но на всички в шоуто трябва да им е ясно едно: когато спорят с единия, ще спорят и с двамата. Ако искат да се бият с единия, ще се бият и с двамата! Малко хора могат да ни бъдат конкуренти, с цялата ни скромност на света“, предупреждават братята.

„Няма да се предизвикваме - тук сме за парите!“

„За разлика от повечето участници, Иван и Ивайло не крият, че не са дошли за излишни сантименти или да „преоткриват себе си“. Тяхната едничка цел е голямата награда, дори това да означава да се изправят един срещу друг на финалната битка.

Източник: NOVA

„Влизам да играя играта и да я спечеля. И то да я спечеля преди него! Ако играем един срещу друг - газ до дупка и до кръв! Финалът е ясен: той ще бъде Иван срещу Ивайло и един от нас ще спечели“, заканват се бойците от Канарите.

Дали невижданата им братска сила и спортна подготовка ще задържат Канарите на върха в Резиденцията, предстои да проследим в следващите епизоди на „Игри на волята“ 8!

Скандалните близнаци Иван и Ивайло влязоха в „Игри на волята“ 8
10 снимки
Двойна заплаха в Резиденцията Майсторите близнаци Иван и Ивайло Василеви
Двойна заплаха в Резиденцията Майсторите близнаци Иван и Ивайло Василеви
Двойна заплаха в Резиденцията Майсторите близнаци Иван и Ивайло Василеви
Двойна заплаха в Резиденцията Майсторите близнаци Иван и Ивайло Василеви

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Още по темата:

От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8​

Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е просто „зубрач“

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Игри на волята Риалити шоу Близнаци Иван и Ивайло Канарите Двойна заплаха Строителни майстори Спорт Братска сила Голямата награда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха тяло на новородено бебе в Пловдивско

Откриха тяло на новородено бебе в Пловдивско

Лионел Меси се оттегля от националния отбор на Аржентина

Лионел Меси се оттегля от националния отбор на Аржентина

Повече почивка за учениците през пролетта: МОН утвърди графика за новата учебна година

Повече почивка за учениците през пролетта: МОН утвърди графика за новата учебна година

„Изплъзна се от ръката ми“ – майка разказа за последните минути с децата си преди фериботът край Кипър да потъне

„Изплъзна се от ръката ми“ – майка разказа за последните минути с децата си преди фериботът край Кипър да потъне

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Владимир Путин

„Ще ме обесят“: Страхът, който тласка Путин към нова ескалация

Свят Преди 39 минути

Страхът от загуба на властта и обвиненията в провал могат да тласнат Кремъл към нови военни действия

22-годишната Мария Спинели, беше убита при нападението, чиито мотив засега остава неизвестен

Арестуваха швейцарец за стрелба на рейв парти, при което бе убита италианка

Свят Преди 58 минути

При нападението загина 22-годишната Мария Спинели, а петима души бяха ранени

Магията на септември: Кой е най-важният ден за всяка зодия

Магията на септември: Кой е най-важният ден за всяка зодия

Любопитно Преди 1 час

Септември 2026 г. ще донесе на зодиакалните знаци различни възможности — от кариерни пробиви до важни решения във връзките

Александър Томов

Александър Томов влиза в надпреварата за президент

България Преди 1 час

Политикът акцентира върху демографската криза, доходите и по-силната роля на президентската институция

Мъж успя да получи достъп до биткойн портфейла си след 12 години - за една нощ стана милионер

Мъж успя да получи достъп до биткойн портфейла си след 12 години - за една нощ стана милионер

Свят Преди 2 часа

Мъжът изгубил достъп до средствата си през 2014 г., но тази година успял да си върне криптовалутата

Владимир Путин и Си Цзинпин се срещнаха в Киргизстан

Владимир Путин и Си Цзинпин се срещнаха в Киргизстан

Свят Преди 2 часа

Това е втората среща между президентите на Русия и Китай за тази година

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

България Преди 2 часа

Българката с отнети документи е с тежки гръбначни травми след катастрофа, но властите в Северна Македония са отказали 8 молби за лечение у нас

<p>Най-добрите тенисисти в света казват, че с топките&nbsp;става нещо мистериозно</p>

Топките не са това, което бяха: Най-добрите тенисисти говорят за мистериозна промяна

Свят Преди 2 часа

Тенисистите по природа са склонни към издребняване, това е неизбежно в спорт с висок стрес и маржове от милиметри. Но все по-обединените оплаквания относно топките продължават вече години, като много ветерани посочват промяна около времето на пандемията от COVID-19

Техеран нарече Нетаняху "змия" и го обвини, че е подмамил САЩ за войната срещу Иран

Техеран нарече Нетаняху "змия" и го обвини, че е подмамил САЩ за войната срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че израелският премиер открито се хвали с влиянието си върху Вашингтон

Братът на принцеса Даяна, граф Чарлз Спенсър

Братът на принцеса Даяна с трогателни думи 29 години след смъртта ѝ

Свят Преди 3 часа

62-годишният Спенсър наскоро обяви плановете си за друг вид почит към покойната си сестра. Предстоящата му книга „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“

Нови 12 претенденти атакуват Арената на “Игри на волята” тази вечер

Нови 12 претенденти атакуват Арената на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Осем от тях ще получат шанс да започнат приключението на живота си

<p>Учени накараха риби клоуни да гледат VR филм на ужасите</p>

Учени накараха риби клоуни да гледат VR филм на ужасите - реакцията им разкри как изкуствената светлина през нощта променя физиологията им

Любопитно Преди 3 часа

Оказва се, че филмът на ужасите за риби клоуни много прилича на началото на „Търсенето на Немо“

Италия удължава с 15 дни граничните проверки с Испания по въздух и море

Италия удължава с 15 дни граничните проверки с Испания по въздух и море

Свят Преди 3 часа

Мярката засяга граждани на трети страни извън ЕС и Шенген, Мадрид вече изрази недоволство

Бъзи Филипс

„Мозъкът ми беше счупен“: Бъзи Филипс е диагностицирана със страшно заболяване

Свят Преди 3 часа

Актрисата е диагностицирана с олигодендроглиом от II степен и е претърпяла две операции.

Доли Партън

Легло от памук вместо кристали: Погребаха легендата Доли Партън

Свят Преди 4 часа

Партън почина спокойно в Нашвил, Тенеси, във вторник (25 август) след кратка битка с рака

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

България Преди 4 часа

Полицията е иззела оръжието и гилзите, срещу младежа е образувано бързо производство

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Как топлинният стрес "убива" земеделието

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg

Само за 10 секунди: тестът, който може да даде важна информация за здравето ви

Edna.bg

Ваня Щерева на 55 – от високия скок до музиката

Edna.bg

Официално: Лионел Меси каза "край"

Gong.bg

Бивш футболист на Берое поема заралии

Gong.bg

Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина

Nova.bg

Откриха тяло на новородено бебе в депо за отпадъци в Пловдивско

Nova.bg