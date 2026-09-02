„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска

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Р азтърсваща житейска история, белязана от тежък социален натиск, домашно насилие и несломима воля, стои зад една от най-атрактивните участнички в новия сезон на „Игри на волята“ - 30-годишната Йоанна Димитровска.

Днес тя живее в Милано, учи право и се готви от две години за военни препятствия, но пътят ѝ дотук далеч не е бил розов.

Източник: NOVA

Детство в сянката на насилие и бедност

Йоанна не крие, че психиката ѝ е закалена още в ранна детска възраст заради постоянните скандали у дома.

„Баща ми посягаше на майка ми. Спомням си след всеки бой как си събирахме багажа в малките ранички и седяхме с часове пред блока. Майка ми я беше срам да отидем при баба“, споделя с болка тя.

Източник: NOVA

Едва 11-годишна, тя заминава за Италия заедно с майка си с надежда за ново начало. Суровата реалност обаче ги посреща с крайна бедност. Йоанна спомня момент, в който контрольорите я свалят от автобуса пред всичките ѝ съученици, защото няма пари дори за билет за училище.

„Беше ме много срам. Остана сам на пътя, виждах само пустош. Тогава разбрах, че трябва да променя живота си и да стана напълно самостоятелна“, разказва брюнетката.

Източник: NOVA

Работа на 3 места и завръщане към науката

За да оцелее, едва девойка, Йоанна взема трудното решение да напусне училище и да започне работа. Мести се сама в Милано, където чисти къщата на познат срещу подслон. Паралелно сутрин работи като сервитьорка в бар, а вечер - в дискотека.

Осем години денонощен труд по-късно, тя постига пълна финансова независимост - наема собствена квартира, намира стабилна работа и взема съдбоносно решение да завърши образованието си. В момента Йоанна е първа година студентка по юридически науки.

„Подготвена съм за нинджа“: Амбиция за първа жена победител

Влизането в „Игри на волята“ е нейна сбъдната мечта, за която се готви интензивно повече от две години. Освен че се е занимавала с лека атлетика и волейбол (в момента играе за женски отбор в Милано), тя преминава през специализирани военни подготовки на арена и подводно катерене.

„Прескачам стени, качвам се на въжета, скачам от високо и имам мускули. Няма какво да ме уплаши на Арената, подготвена съм като нинджа“, заявява категорично тя.

Единственият ѝ страх остава собствената ѝ наивност и склонността ѝ да вижда доброто в хората, което може да ѝ изиграе лоша шега в социалната игра и съюзите. Целта ѝ обаче е ясно поставена - да стигне до самия финал и да се превърне в първата жена, спечелила формата.

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