България

Радев похвали с космическите постижения на България

Радев: Наш основен приоритет е агресивното привличане на инвестиции в България

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 15:19
Радев похвали с космическите постижения на България
Източник: EPA/БГНЕС

"Можем да бъдем горди с постиженията на България в областта на космоса, защото всяка държава трябва да допринася за развитието на тази силна, европейска, космическа екосистема", каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Париж.

Министър-председателят е на посещение във френската столица по покана на президента Еманюел Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

България и Франция ще си сътрудничат за Космоса

"Много важно и силно е участието на България в този международен симпозиум, посветен на космоса. Ние се ползваме с огромно уважение и авторитет", отбеляза Радев.

"Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия, а днешният форум е продължение на тази визия, защото космосът е основният ѝ стълб и възможност за Европа да се развива във високотехнологични направления, свързани с икономиката, отбраната и всички сфери на човешката дейност", каза премиерът.

"ЕндуроСат" не е единствената българска фирма, която се ползва с огромно уважение тук и е водещ инвеститор във френската авиационна индустрия, тъй като най-голямата европейска ракета-носител "Ариана 6" ще извежда в орбита от 2029 г. при няколко полета сателити, произведени от "ЕндуроСат". Имаме български компании, които работят по анализа на данни по програмата "Сентинел", така че България напредва сериозно", заяви Румен Радев.

"През 2023 г. назначеното от мен служебно правителство положи огромни усилия да обособи бившето военно летище "Доброславци" като индустриална зона, след което имаше няколко години застой. Радвам се, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум с "ЕндуроСат" за превръщането на авиобаза "Доброславци" в развоен център за космос и отбранителна индустрия", коментира Радев.

"Интересът към тази зона вече е голям и когато имаме силна политическа воля от страна на правителството и иновативни компании като "ЕндуроСат", успехът е сигурен", посочи той.

Румен Радев: Без авиация и Космос няма сигурност и суверенитет (СНИМКИ)

Премиерът изрази надежда до няколко години да имаме сериозна база, която да привлича български таланти и международни инвеститори, така че в България да развиваме космоса, науката и отбранителните технологии на най-високо ниво.

"Конкуренцията е огромна. Виждаме, че космосът в САЩ и Китай се развива с бурни темпове и единственият начин да бъдем конкурентоспособни е да преодолеем фрагментацията в Европа по отношение на отбранителната и космическата наука и индустрия. Затова е призивът на председателя на Европейската комисия и на президента Макрон – да обединим усилията си, защото силна европейска космическа екосистема означава силен принос на всяка отделна държава", коментира Радев.

Той посочи, че допреди две десетилетия космосът е бил привилегия само на големи държави и такива с голяма финансова и индустриална мощ, а днес, с напредъка на изкуствения интелект и растящото значение на обработката на информацията и услугите в космоса, всяка държава, която има визия, талант и енергия, може да бъде съществена част от европейското космическо семейство.

"Наш основен приоритет е агресивното привличане на инвестиции в България в областта на високите технологии и специално в областта на изкуствения интелект. Имаме поредна важна среща днес с европейски компании, с които работим активно в тази област, и се надявам в скоро време да имаме резултат", допълни премиерът Радев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Румен Радев Космос ЕндуроСат
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