„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

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А трактивна, многостранно развита и преливаща от самочувствие - 32-годишната Теодора Русева от град Попово е поредното попълнение в племето на „Вулканите“. Тя е бизнесдама, програмист, маркетолог, инфлуенсър и автор на книга, а в „Игри на волята“ влиза с ясното намерение да докаже, че една чаровна и умна жена може да стигне до самия финал.

Колекционерка на дипломи и автор за 24 часа

Теодора се определя като изключително функционален човек с многостранни интереси. Има три висши образования и десетки изкарани курсове.

„Обичам да казвам, че мога да тапицирам целия си дом със сертификатите, които съм изкарала. Написах първата си книга „Природена в дигиталния свят“ от около 20 страници за по-малко от 24 часа. Когато имаш какво да кажеш на хората, се пише лесно“, разкрива пловдивчанката.

Вдъхновена от Наталия Кобилкина и Виктория Капитонова

Развитието си в дигиталния свят и вярата в собствените си възможности Теодора дължи на две от най-популярните интернет личности у нас - Наталия Кобилкина и Виктория Капитонова. Именно по време на един от семинарите на Кобилкина („Гейша“), Русева за първи път визуализира и изрича гласно мечтата си да влезе в „Игри на волята“.

„Курсът ме научи как да влизам в женската си енергия, да се правя на кифла, да се усмихвам и как да надхитрям мъжете. На Арената ще ползвам точно тези оръжия - малко чар, малко стратегия и мъжете сами ще се прецакат“, през смях споделя тя.

Дисциплина на високи токчета

Освен с интелектуални качества, Теодора разполага и с висока физическа издръжливост, изградена от години занимания с танци. В миналото е тренирала класически и модерен балет, а от над 5 години се занимава интензивно с High Heels Dance (танци на високи токчета).

„Спрямо чистите силови упражнения, танците на токчета са много по-изтощителни и изискват невероятен баланс и координация“, категорична е новата участничка във „Вулкани“.

Теодора е убедена, че комбинацията от чар, интелект и издръжливост ще бъде пълна изненада за останалите състезатели.

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