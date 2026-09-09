Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Г ръцкият певец Йоргос Мазонакис, една от звездите на гръцкия поп, почина днес на 54-годишна възраст в болница в Атина, съобщи телевизия „Скай“.
Според информацията певецът е починал от инфаркт.
По първоначални сведения той се е почувствал зле и е посетил частен медицински кабинет, където лекарите са разпознали сериозността на състоянието му и са повикали бърза помощ.
Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника
Въпреки усилията на медиците обаче той е починал по-късно в болницата „Елпис“ в атинския квартал Амбелокипи.
Йоргос Мазонакис е имал концерти и в България, където за последно пя през 2023 г.
🕯️ Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους τραγουδιστές της γενιάς του.— TA NEA (@ta_nea) September 9, 2026
🏥 Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν… pic.twitter.com/MPD3mGN67S