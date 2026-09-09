Свят

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Певецът е получил инфаркт

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 18:59
Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис
Източник: Булфото

Г ръцкият певец Йоргос Мазонакис, една от звездите на гръцкия поп, почина днес на 54-годишна възраст в болница в Атина, съобщи телевизия „Скай“.

Според информацията певецът е починал от инфаркт.

По първоначални сведения той се е почувствал зле и е посетил частен медицински кабинет, където лекарите са разпознали сериозността на състоянието му и са повикали бърза помощ.

Звездата Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Въпреки усилията на медиците обаче той е починал по-късно в болницата „Елпис“ в атинския квартал Амбелокипи.

Йоргос Мазонакис е имал концерти и в България, където за последно пя през 2023 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Петър Къдрев    
Йоргос Мазонакис гръцки певец Атина
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