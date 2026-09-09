„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

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Н ационален състезател по спортна гимнастика, европейски и световен медалист - 8-кратният шампион на България стъпва на Арената, за да докаже, че няма да се жертва за чуждите грешки.

С необичайно име и забележителна спортна визитка, Исус Маринов влезе в „Игри на волята“ 8 с ясната цел да превземе върха. Заедно с близнака си Христос, двамата са кръстени с библейски имена от баща им в знак на благодарност към Бога след дълги години чакане на рожба. Днес те са сред най-утвърдените имена в българската спортна гимнастика.

От премятането на село до медали от световни първенства

Пътят на Исус и брат му започва от улицата и селските поляни, където се премятат още от 8-годишни. Всичко се променя, когато майка им ги отвежда при техен съсед — треньор по гимнастика. Следват години на желязна дисциплина, преминаване през ЦСКА, спортното училище и влизане в Младежкия и Мъжкия национален отбор на България.

Днес Исус е активен състезател с внушителен брой титли:

8 пъти шампион на България за мъже на уреда халки (и 2 пъти при младежите).

Два пъти вицеевропейски шампион.

Трети на Световно и Европейско първенство.

Треньори на най-малките и активни спортисти

Освен състезател, Исус е и треньор. Заедно с брат си Христос тренират дечица, като сред възпитаниците им има дори 2-годишни malчугани, за които се грижат с пълно себеотдаване — от първите стъпки на лостовете до смяната на памперси. „Всяко дете е роден гимнастик, въпросът е заложбите да се развият“, споделя той.

Стратегията на Арената: Без прошка за противниците

Исус влиза в шоуто с дисциплина, изградена от десетилетия лишения в залата, но и с ясна тактическа стратегия за социалната игра:

„Това, че се казвам Исус, не означава, че ще се жертвам за греховете на другите! За моите противници прошка на Арената няма да има. Тук съм само за титлата“.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.