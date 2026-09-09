Свят

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Това съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 22:00
Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова
Източник: AP/БТА

С амолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон вчера, съобщи норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре.

Това е станало при излизането на самолета от Молдова вчера, разказа Стьоре пред норвежката телевизия НРК

Зеленски пристигна в Норвегия за погребението на крал Харалд V

Според него това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на украинския президент.

Зеленски пристигна вчера вечерта в Осло, където разговаря с премиера, както и с министъра на финансите Йенс Столтенберг, който е бивш генерален секретар на НАТО, и с министъра на външните работи Еспен Барт Ейде относно военната и гражданската помощ, която Норвегия оказва на страната му, включително подкрепата за противовъздушната отбрана, припомня "Франс прес".

Зеленски за авиокатастрофата с Пригожин: Украйна няма нищо общо

Днес украинският президент се присъедини към множество други чуждестранни високопоставени представители, за да присъства на погребението на крал Харалд Пети, починал на 28 август на 89-годишна възраст.

След това Зеленски напусна Норвегия и замина за Канада, съобщи Стьоре пред НРК.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Володимир Зеленски Украйна Молдова
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