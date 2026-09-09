Авантюристката Юлия спечели място във Войната на племената на “Игри на волята”

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Л юбителката на екстремни спортове Юлия Атанасова успя да си спечели място във Войната на племената на “Игри на волята”. След оспорваната битка с останалите членове на Обречените, тя ще заеме място в отбора на Канарите.

Денят в надпреварата започна с номинационен дуел между Вулканите и Канарите. Сблъсъците протекоха с доминация от страна на Зелените, които диктуваха темпото през по-голямата част от времето и надвиха опонентите си с общ резултат от 8 на 5 точки.

Източник: NOVA

Загубата изпрати Червените на племенен съвет, който доведе до спорове между съплеменниците. В крайна сметка отборът реши, че студентът Матей, инфлуенсърката Теодора и катерачката Мария ще се борят за оцеляване в “Игри на волята”.

Арената приветства и първата битка между изгнаниците от Блатото. В нея Марио, Юлия, Петър, Йордан, Тончо, Елена, Виктория и Стиван се изправиха един срещу друг в битка. След колебание от страна на Йордан, Юлия заслужи място в голямата игра.

Източник: NOVA

Заплетените битки в Дивия север продължават утре със следващата капитанска битка, която ще промени съдбата на един от шестимата номинирани, а новото попълнение в Стопанството Юлия ще изпрати един от Канарите в изгнание.

Източник: NOVA

Не пропускайте “Игри на волята” в четвъртък, 10 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

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