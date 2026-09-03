„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата

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З абавен, изключително суетен и подготвен до краен предел - 33-годишният старозагорец Марио Аладжов е следващото цветно попълнение в отбора на „Вулканите“. Известен сред съгражданите си с прякора „Малкото Чикаго“, Марио е готов да докаже, че под перфектно оформените му къдрици се крие непоклатим спортен дух и желязна дисциплина.

Крем за къдрици и три тренировки на ден

Суетата е неотделима част от живота на Марио - той не крие, че дори в багажа си за риалити формата носи специален крем за дефиниране на къдрици. Зад перфектния си външен вид обаче той крие спартански режим на подготовка, продължил цяла година.

„Всяка една година, всеки един ден съм тренирал. В почти 80% от дни бях с по две или три тренировки. В обедната почивка от работа отивах да плувам, след работа тренирах в залата, а преди работа излизах да тичам“, разкрива служителят на АПИ.

Интригите в АПИ като школовка за шоуто

Марио е убеден, че опитът му в държавната администрация ще му служи за перфектен щит и оръжие в социалната игра и коалициите на Арената.

„Стратегията ще я напасвам на момента. Работната ми среда определено ще ми помогне в това отношение - при нас в АПИ, както и във всяко едно предприятие, постоянно се въртят интриги. Наясно съм с тези игри“, споделя той с усмивка.

Закана за сезон 8

Марио Аладжов влиза с огромно самочувствие на терен, считайки себе си за един от най-универсалните състезатели, стъпвали в предаването.

„Ще бъда най-комплексният участник в „Игри на волята“ в сезон 8. Най-силни са ми висящите елементи, но имам и сила, точност, издръжливост, бързина и умения за пъзели. Влизам с ясната идея и цел да спечеля!“, категоричен е старозагорецът от „Вулкани“.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.