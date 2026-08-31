„Ако някой хърка, това е най-големият проблем“: Фризьорът на звездите в Лондон Петър Христов влезе в „Игри на волята“ 8

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О т висшето общество на Лондон до Арената: Коафьорът на световния елит Петър Христов влезе в „Игри на волята“ 8.

Осмият сезон на най-гледаното риалити у нас „Игри на волята“ продължава да изненадва с изключително цветни и колоритни участници. Сред най-екстравагантните фигури тази година безспорно е 39-годишният Петър Христов - родом от село Горно Драглище, който от близо 15 години живее и работи като успешен фризьор в британската столица Лондон.

Източник: NOVA

Подстригва холивудски звезди и прибира по 300 паунда бакшиш

В Лондон Петър се грижи за визията на висок клас жени с позиции в обществото, както и за световноизвестни знаменитости, сред които и холивудската актриса Миша Бартън (звездата от сериала „Кварталът на богатите“ / The O.C.).

„Клиентелата ми са висок клас жени - колоритни и интересни. Миша Бартън ми е много близка, въобще не бих казал, че е някаква холивудска звезда. Обичам, когато се конкурират коя да ми остави повече бакшиш - една ми оставя 50 паунда, а друга от Саудитска Арабия ми вади 300!“, разказва с усмивка Петър.

Въпреки луксозния си начин на живот и факта, че за семейството му е било трудно да приеме неговата „различност“, Петър поддържа изключително топла връзка с майка си и баба си, които са най-важните жени в живота му.

Четири състезания по HYROX и военни тренировки

Макар на пръв поглед да изглежда като човек от светския елит, Петър е в брутална физическа форма. Занимава се интензивно с функционален фитнес и преминава през екстремни натоварвания:

Направил е над 700 класа в тренировки от типа Barry's (военен тип интензивни занимания, при които се изгарят над 700 калории на час).

Източник: NOVA

В рамките само на 6 месеца е завършил 4 участия в HYROX - най-голямото световно състезание по функционален фитнес, включващо 8 километра бягане и 8 тежки силовоздравителни станции.

„Нивото ми на фитнес е супер хай! Влизам в 'Игри на волята', за да докажа и да покажа, че силата няма цвят, няма пол, възраст или екстеншънс!“, категоричен е коафьорът.

Кошмарът на Арената: Мухи, хъркане и липса на четка за зъби

Въпреки високата си спортна подготовка, Петър откровено признава, че най-голямото му изпитание няма да са физическите битки, а битовите условия и липсата на тишина:

„Само не искам да ми е мокро и шумно! Ако някой хърка, това е най-големият проблем. Една муха да ми бръмчи в стаята, може да ме побърка психически. Четка и паста за зъби са задължителни – това са основни човешки нужди! Но дойде ли ми яйцето до дупето - режа всичко. Целта ми е да съм на върха!“

Дали коафьорът на звездите ще успее да организира отбора си и да издържи на суровите условия извън Лондон, предстои да проследим в епизодите на „Игри на волята“ 8!

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 31 август, от 20:00 ч. по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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