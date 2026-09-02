„Волята ми е непоклатима!“: 22-годишната маратонка Александра Атанасова влезе в „Игри на волята“ 8

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С тудентката от Пловдив е готова да прегази конкуренцията с непоколебима воля, кардио издръжливост и характер, който не признава предаване.

Амбициозна, спортна и с характер, изкован през километри бягане и футболни мачове - 22-годишната пловдивчанка Александра Атанасова е сред най-младите, но и най-уверени претенденти за победа в новия сезон на „Игри на волята“.

Източник: NOVA

В момента тя е студентка по медицинска козметика, но спортът винаги е бил нейната основна движеща сила и истинска страст.

От футболния терен до маратонските трасета

Преди да се превърне в страстен маратонец, Александра прекарва години на футболния терен. Футболът остава завинаги в сърцето ѝ, но истинското си откровение тя открива в дългите бягания.

„Истинската ми страст е бягането, маратоните. Това е нещо, което ме прави истински щастлива и жива. На маратона няма как да излъжеш - нито километрите, нито себе си. Там виждаш докъде стигат границите ти“, споделя младата пловдивчанка.

Непоколебима воля и желязна издръжливост

Въпреки крехката си възраст, Александра е убедена, че притежава психическа устойчивост, която ще ѝ даде сериозно предимство пред останалите участници на Арената, особено в тежките социални и битови условия.

„Волята ми е непоклатима. Смятам, че мога да издържа на много по-тежки условия от другите жени и това ще ме направи много по-труден съперник“, заявява тя.

Основното ѝ оръжие извън физическата форма обаче си остава нейният инат. Описва себе си като човек, който стиска зъби и върви напред, независимо от премеждията и болката.

„Много съм ината - и за лошо, и за добро. Отивам докрай, стискам зъби и никога не се отказвам“, категорична е Александра, заканвайки се да бъде един от най-трудните за преодоляване състезатели този сезон.

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