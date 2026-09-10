България

Почина финансистът Красимир Ангарски

Ангарски е сред участниците в подготовката и въвеждането на валутния борд

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 15:03
Почина финансистът Красимир Ангарски
Източник: БГНЕС

И звестният финансист Красимир Ангарски е починал след кратко боледуване, съобщи „24 часа“. Той бе на 73 години.

Ангарски е сред участниците в подготовката и въвеждането на валутния борд в България. Той има роля и в първата мащабна данъчна реформа след началото на демократичните промени в страната.

Красимир Ангарски е роден на 28 януари 1953 г. в София. Завършва Университета за национално и световно стопанство. Професионалната му кариера във финансовата администрация започва през 1980 г. в Министерството на финансите. По-късно оглавява данъчната дирекция в София и участва в реформата на данъчната система.

През 1997 г. Ангарски е министър без портфейл в служебното правителство на Стефан Софиянски. В този период участва в подготовката за въвеждането на валутния борд. След това става секретар по икономическите въпроси на президента Петър Стоянов.

Паралелно с професионалната си дейност Красимир Ангарски преподава в УНСС. Между 2001 и 2004 г. е изпълнителен директор на Банка ДСК.

Редактор: Николай Киров
Източник: 24 часа    
Красимир Ангарски
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