Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“

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32-годишният еротичен танцьор, модел и боксьор Кристиян Гълъбов признава, че не търси одобрението на останалите и е готов да „мачка“ на Арената.

Един от най-атрактивните и провокативни участници в новия сезон на „Игри на волята“ безспорно е 32-годишният софиянец Кристиян Гълъбов, по-известен в нощния живот и шоубизнеса като Крис Джи. Модел, актьор, боксьор и професионален еротичен танцьор, той влиза в риалити формата с самочувствието на мъж, който знае как да привлича вниманието и да доминира.

Източник: NOVA

От мръсното огледало зад блока до най-големите сцени

Пътят на Крис Джи към танцовата сцена започва напълно неочаквано след гледането на популярната холивудска лента Magic Mike. Вдъхновен да опита нещо радикално различно, той започва да тренира самичък при импровизирани условия.

„Започнах да танцувам зад блока, пред едно мръсно огледало. И от огледалото - директно на сцената. Днес мога да кажа, че съм най-добрият в България“, заявява той.

Източник: NOVA

На сцената Гълъбов се превъплъщава в два основни образа - провокативния Magic Mike и изискания джентълмен. По думите му появата му в заведенията не оставя жените безучастни: „Обикновено дамите се гипсират, гълтат си езиците. Получавал съм предложения, които изобщо не са за пред камера“.

Боксов ринг и нощни клубове: Рефлекси и желязна психика

Освен с танцовите си умения, Кристиян притежава и сериозен спортен бекграунд. Той е състезател по бокс с над 12-годишен опит, като стартира кариерата си директно при мъжете. Физическата му сила и психическа устойчивост са закалени допълнително от годините, прекарани като охрана в нощни клубове.

„Там всяка вечер някой решаваше да тества характера ми. В тази среда много бързо се научаваш кога да говориш и кога да действаш“, споделя боксьорът.

Без сериозни връзки и без намерение да се харесва на всички

В личен план Крис Джи чистосърдечно признава, че не е фен на сериозните обвързвания. След една единствена по-продължителна връзка около 20-те си години, той прегръща свободата си и заявява, че предпочита да говори чрез тялото и действията си, а не с празни думи.

Към стратегията си в „Игри на волята“ той пристъпва с максимална директност:

„Не влизам, за да се харесвам на всички. На Арената ще мачкам, но и извън нея няма да позволя на никой да ме разиграва. Идвам да си направя кефа на макс - дали ще ме харесват или мразят, изобщо не ме интересува“.

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