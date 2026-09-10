България

Борисов: Непоискана подкрепа не даваме, участието на представители на ГЕРБ в Инициативния комитет на Йотова е лично решение

Лидерът на партията потвърди, че ГЕРБ няма да издига собствен кандидат за държавен глава

10 септември 2026, 14:12
Бойко Борисов
Бойко Борисов   
Източник: БТА
  • Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на кандидат за президент и няма да издига собствена кандидатура.
  • Той определи участието на кметове и други личности в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев като техен личен избор, без ангажимент за ГЕРБ.
  • Борисов отхвърли шансовете на Андрей Гюров и Георги Кандев да привлекат избиратели на ГЕРБ и обвини ДБ в двойна игра около президентските избори и избора на ВСС.

Борисов: Както Радев беше сам, така сега ще загуби

ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти във Видин след среща с местните структури на партията.

Той коментира и членовете на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. „Г-жа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с когото дълги години са били евродепутати и много се уважават. Други – по семейни причини, които се познават и са били близки“, коментира Борисов. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин, допълни лидерът на ГЕРБ. „Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил, така че това си е лично негово решение“, посочи още той.

Според него кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев няма да спечели избирателите на ГЕРБ. „Да видим кой е Инициативният комитет на Гюров и Кандев, защото с тези общи приказки няма да спечелят избирателите на ГЕРБ“, посочи той.

По думите му предстоят сериозни битки и в момента тече мобилизация на партийните структури по места в подготовка за местните избори. В региона вече са извършени общински промени в ръководствата. „Масово гонят хора от ГЕРБ само заради партийна принадлежност и слагат предатели, но това само ни мобилизира и ни прави по-силни“, заяви Борисов.

Той коментира и кандидатурата на Иван Христанов за президент, като изрази съмнение, че „Демократична България“ (ДБ) играе с две кандидатпрезидентски двойки. Според Борисов ДБ пречи на кандидатурата на Гюров и Кандев, докато в същото време прави опити да се договаря за състава на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Относно избора на нов ВСС Борисов беше категоричен: „Към този момент никой не е говорил с ГЕРБ и аз съм забранил разговори по темата. Просто не искам ние да носим пасивите от всичките тези избори“.

Лидерът на партията препотвърди, че ГЕРБ няма да издига собствен кандидат за държавен глава. „Непоискано добро не се прави. Непоискана подкрепа не се дава“, обобщи той.

Борисов изрази и безпокойство от състоянието на икономиката, като критикува високия бюджетен дефицит, поемането на нови заеми и липсата на мерки за справяне с инфлацията и цените. Според него се вижда страх в министрите и липса на подготовка за идващия зимен сезон.

На срещата във Видин, проведена в Културен център „Жул Паскин“, присъстваха народният представител от ГЕРБ-СДС Росица Кирова, областният координатор на партията за Видин Александър Александров, организационният секретар Цветомир Паунов и партийни членове.

Източник: БТА, Силвия Иванова    
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