Любопитно

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

46-годишната Пламена Денчева от отбора на „Урагани“ е успешен брокер, майка и кросфит маниак. Бъркана за сестра на 20-годишната си дъщеря, тя влиза на Арената с дисциплина на войник, за да покаже, че е отвяла младите още на кастингите

9 септември 2026, 13:41
„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?
Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни
Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Пет момента от световната история, които ще ви шокират
Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената
Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?
Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?
Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля
ООН с нова карта на света: Виждали ли сме континентите с грешни размери?

ООН с нова карта на света: Виждали ли сме континентите с грешни размери?

У спешен брокер на недвижими имоти, майка и желязна спортуваща - 46-годишната дама от Разград влезе в племето „Урагани“, за да покаже, че възрастта е само цифра, а дисциплината ѝ е като на войник.

Брокер с четири дипломи за висше образование, майка на 20-годишна дъщеря и жена с желязна дисциплина - Пламена Денчева е сред най-впечатляващите и завършени личности, които стъпват на Арената в този сезон на „Игри на волята“ 8. За нея спортът е не просто хоби, а начин на живот вече 38 години:

„Мога без грим, без шопинг, дори без мъж, но без спорт умирам“.

4 дипломи, собствен бизнес и железен характер

Пламена е доказателство, че външният вид и интелектът вървят ръка за ръка. От 8 години развива собствена агенция за недвижими имоти, която изгражда абсолютно сама. Зад успеха ѝ стоят дипломи по икономика на търговията (бакалавър и магистратура), право и счетоводство.

„Външният вид помага и отваря врати, но ако нямаш интелект, ценностна система и характер, няма да стигнеш никъде. Не разчитам само на визията си“, категорична е тя.

Сама срещу предизвикателствата и замерването с по-младите

В личния си живот Пламена отглежда сама своята дъщеря Кристияна (20 г.), за която казва, че е най-голямата ѝ слабост и гордост. Поради младежкия си вид двете често са бъркани за сестри. Въпреки че от 11 години няма мъж до себе си, тя показва, че е напълно независима и силна жена, което според нея понякога е респектирало кандидатите за сърцето ѝ.

На кастинга за „Игри на волята“ Пламена доказва, че физическото ѝ състояние по нищо не отстъпва на младите състезателки:

„По-голямата част от младите момичета на кастинга ги отвях. Подготвям се с кросфит, хайрокс и медкон. На 46 години се намирам в най-добрата си форма и в разцвета на силите си. Ако някой ме подценява заради годините или защото съм жена, бързо ще разбере, че е допуснал сериозна грешка!“.

На 46 г. с 4 висши: Коя е Пламена, която отвя младите в „Игри на волята“?
7 снимки
Пламена Денчева от Игри на волята
Пламена Денчева от Игри на волята
Пламена Денчева от Игри на волята
Пламена Денчева от Игри на волята

Още по темата:

От олимпийския връх в Париж до суровия пясък на Пустия плаж: Легендата Емил Будинов влиза в „Игри на волята“ 8​

Геният от Вулканите: 19-годишният Матей Къркбрайд от Ню Йорк дойде в „Игри на волята“, за да докаже, че не е просто „зубрач“

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Първите близнаци от XXI век у нас влязоха в „Игри на волята“ 8: Иван и Ивайло Василеви атакуват Арената

„Ако някой хърка, това е най-големият проблем“: Фризьорът на звездите в Лондон Петър Христов влезе в „Игри на волята“ 8

Танцьорката Жанин Горанова атакува „Игри на волята“ 8: „Влизам под кожата на алфа мъжкарите!“​

Олимпиийка и коуч по нарцисизъм: Психоложката Кристина Вутева атакува „Игри на волята“ 8​

„Беше ме срам, но се преборих“: Тежката съдба на новата звезда в „Игри на волята“ 8 Йоанна Димитровска​

„99,5% българин“: Олимпиецът и звезда в Белгия Тома Никифоров влиза в „Игри на волята“

Еротичният танцьор и боксьор Кристиян Гълъбов взриви „Игри на волята“ 8: „Изобщо не ми пука дали ме мразят!“​

„Волята ми е непоклатима!“: 22-годишната маратонка Александра Атанасова влезе в „Игри на волята“ 8

От бедността до криптомилионер: Красимир Нейчев от „Вулкани“ влезе за победа в „Игри на волята“

Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

„Написах книга от 20 страници за 24 часа!“: Теодора Русева атакува „Игри на волята“

„Готов съм да предам приятел за победата“: Велизар Първанов влезе в „Игри на волята“​

„Малкото Чикаго“ от АПИ влезе в „Игри на волята“: Марио Аладжов атакува победата​

Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8​

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?​

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Пламена Денчева Игри на волята брокер на недвижими имоти желязна дисциплина силна жена бизнес дама спорт висше образование възрастта е само цифра кросфит
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Парите ни Преди 6 минути

Натрупаните средства растат с близо 17% за година, а от септември осигурените вече могат да избират как да бъдат управлявани спестяванията им

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

България Преди 8 минути

Месечните помощи вече няма да се спират за цяла година, предвиждат одобрени от правителството промени

<p>Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.</p>

Нов механизъм за минималната заплата: Между 620 и 673 евро може да е възнаграждението през 2027 г.

България Преди 16 минути

Правителството одобри промени в Кодекса на труда

Сандра Бълок и Никол Кидман отново са вещици, но „Приложна магия 2“ повтаря грешките си

Сандра Бълок и Никол Кидман отново са вещици, но „Приложна магия 2“ повтаря грешките си

Любопитно Преди 18 минути

Близо 30 години след премиерата на оригиналната комедия, филмът пресъздава познатите сюжети, спечелили култов статут на класиката, но така и не успява да изчисти недостатъците ѝ, оставяйки усещане за прекалено дълго и предвидимо киноизживяване

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

България Преди 54 минути

Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето, а екипите остават на терен заради риск от ново разпалване

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата и бизнес дама демонстрира зашеметяващи извивки и емблематичните си татуировки в новата фотосесия за марката си Savage X Fenty, напомняйки че за нея сезонът на съблазънта никога не приключва

Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

Свят Преди 1 час

Стотици хиляди пътници бяха засегнати от техническия проблем

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България Преди 1 час

Външният министър потвърди подкрепа на страната ни за европейската интеграция на Кишинев

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

Любопитно Преди 1 час

13-годишният бъдещ крал принц Джордж започна петгодишното си обучение в престижния колеж Итън. Съпроводен от принц Уилям и Кейт Мидълтън, той облече традиционната униформа, следвайки стъпките на баща си в историческото училище в Уиндзор

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

България Преди 1 час

Премиерът ще присъства на подписването на меморандум между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ и ще се срещне с Еманюел Макрон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Музикалната икона Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден с екстравагантно парти в Лондон. Певицата заложи на прозрачен тоалет на Roberto Cavalli, уникални диаманти и златен блясък, а Джей-Зи изненада феновете с жест от сцената на Тотнъм

Бившата приятелка на Илон Мъск Ашли Сейнт Клер

40 млн. долара за мълчание: Бивша приятелка на Мъск с шокиращи разкрития

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск сее „нарочно разединение“ чрез своята социална платформа X, което ще бъде катастрофално, освен ако не бъде регулирано, предупреди майката на едно от 14-те потвърдени деца, на които най-богатият човек в света е баща

Британският външен министър Ед Милибанд по време на изявление

„Свирепа ярост“: Лондон разтърси света с тежко обвинение към Израел

Свят Преди 2 часа

Лондон и още 11 държави наложиха безпрецедентен икономически удар. Тектоничният провал в отношенията изправи Тел Авив пред дипломатическа изолация, а яростният му отговор свари Британското външно министерство напълно неподготвено

<p>Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори</p>

Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври

Свят Преди 2 часа

Сръбският президент подписа указа в сряда по обяд, студентското движение настоява за нови избори от май 2025 г.

Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?

Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?

Свят Преди 2 часа

Политически скандал в Израел след публикации за пренебрегнато предупреждение от шейх Мохамед бин Зайед дни преди 7 октомври 2023 г.

МВнР с важно предупреждение за българите в Хавай

МВнР с важно предупреждение за българите в Хавай

Свят Преди 2 часа

Вследствие на преминаването на урагана "Лоуъл" покрай основните Хавайски острови продължава опасността от проливни валежи, внезапни наводнения и свлачища

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл във филма за Стоичков

Edna.bg

Неочаквано писмо от Бъкингамския дворец изненада Хари и Меган

Edna.bg

Веласкес взе ново попълнение за сблъсъка с ЦСКА

Gong.bg

Христо Янев с изненада за прощалния си мач с ЦСКА

Gong.bg

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Nova.bg

Запалиха десет автомобила в София

Nova.bg