Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

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У спешен брокер на недвижими имоти, майка и желязна спортуваща - 46-годишната дама от Разград влезе в племето „Урагани“, за да покаже, че възрастта е само цифра, а дисциплината ѝ е като на войник.

Брокер с четири дипломи за висше образование, майка на 20-годишна дъщеря и жена с желязна дисциплина - Пламена Денчева е сред най-впечатляващите и завършени личности, които стъпват на Арената в този сезон на „Игри на волята“ 8. За нея спортът е не просто хоби, а начин на живот вече 38 години:

„Мога без грим, без шопинг, дори без мъж, но без спорт умирам“.

4 дипломи, собствен бизнес и железен характер

Пламена е доказателство, че външният вид и интелектът вървят ръка за ръка. От 8 години развива собствена агенция за недвижими имоти, която изгражда абсолютно сама. Зад успеха ѝ стоят дипломи по икономика на търговията (бакалавър и магистратура), право и счетоводство.

„Външният вид помага и отваря врати, но ако нямаш интелект, ценностна система и характер, няма да стигнеш никъде. Не разчитам само на визията си“, категорична е тя.

Сама срещу предизвикателствата и замерването с по-младите

В личния си живот Пламена отглежда сама своята дъщеря Кристияна (20 г.), за която казва, че е най-голямата ѝ слабост и гордост. Поради младежкия си вид двете често са бъркани за сестри. Въпреки че от 11 години няма мъж до себе си, тя показва, че е напълно независима и силна жена, което според нея понякога е респектирало кандидатите за сърцето ѝ.

На кастинга за „Игри на волята“ Пламена доказва, че физическото ѝ състояние по нищо не отстъпва на младите състезателки:

„По-голямата част от младите момичета на кастинга ги отвях. Подготвям се с кросфит, хайрокс и медкон. На 46 години се намирам в най-добрата си форма и в разцвета на силите си. Ако някой ме подценява заради годините или защото съм жена, бързо ще разбере, че е допуснал сериозна грешка!“.

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