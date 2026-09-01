Олимпиийка и коуч по нарцисизъм: Психоложката Кристина Вутева атакува „Игри на волята“ 8

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О т Зимната олимпиада в Солт Лейк Сити до Резиденцията: Психоложката Кристина Вутева влезе в „Игри на волята“ 8.

Осмият сезон на най-гледаното екстремно риалити у нас „Игри на волята“ стартира с изключително високо темпо и силна конкуренция. В първата териториална битка племето на Канарите показа тотална доминация на Арената и завоюва правото да се шири в пълния комфорт на Резиденцията.

Сред ключовите фигури в отбора на победителите в жълто е 45-годишната софиянка Кристина Вутева - бивша олимпийска състезателка, психолог, лайф коуч и автор на редица книги, която влиза в шоуто, за да възроди спортната си злоба и да подложи съперниците си на психологически анализ.

Източник: NOVA

Световен медал на 17 години и кариера за Нова Зеландия

Спортната история на Кристина започва още на 4-годишна възраст, когато дядо ѝ я завежда на близката спортна площадка. Там я забелязва треньор по шорттрек, който я привлича към зимния спорт. Талантът ѝ се разгръща светкавично:

Едва на 9 години започва да пътува с националния отбор, а на 13 вече има професионален договор.

На 17 години донася първия за България медал по шорттрек от световно първенство и се класира за Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити (САЩ) през 2002 г., където финишира на 6-о място.

Впоследствие получава примамливо предложение от Нова Зеландия - дават ѝ незабавно гражданство и най-високата държавна стипендия за образование. Там тя завършва детска психология, след което се завръща у нас.

Експерт по нарцисизъм и ученичка на Юли Тонкин

Днес Кристина има две деца (на 8 и 13 години) и работи активно като психолог, мотиватор и лайф коуч с фокус върху тема, по която се определя като истински новатор - нарцисизма.

„Нарцисизмът е психично разстройство, при което страда не болният, а човекът до него. Издала съм пет книги на тази тема и имам собствено мнение. Ученичка съм и на Юли Тонкин, който ме научи на бизнес стратегии“, споделя Кристина.

Източник: NOVA

Тя привлича вниманието и с откровените си и провокативни тези относно връзките и мъжката психология, като подчертава, че познава човешката природа до съвършенство.

„Социалната игра ще е опасна - знам как да им натискам бутоните!“

Въпреки успеха си в психологията, на Кристина ѝ липсва състезателният дух, адреналинът и спортната злоба. В „Игри на волята“ тя вижда перфектната сцена за ново изпитание.

„Страхувам се, но се чувствам напълно подготвена. Психически съм изключително силна. Бърза съм, експлозивна съм, спринтьорка съм, мога да плувам и тренирам кросфит. Социалната ми игра обаче ще бъде най-опасна за останалите, защото познавам хората и знам точно как да им натискам бутоните!“, закани се олимпийката.

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Дали психологическите умения и спортната подготовка на Кристина Вутева ще я превърнат в основен strategist на Арената, предстои да разберем в следващите епизоди на „Игри на волята“ 8 по NOVA!

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.