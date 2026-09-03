Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

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Р екордьорката по плуване и редник от Военновъздушните сили влиза в „Игри на волята“ с амбицията да стане първата жена победител в историята на шоуто.

Истински пожар от енергия, воля и желязна дисциплина - това е 32-годишната бургазлийка Добромира Иванова. Състезателката от племето „Вулкани“ носи със себе си респектираща спортна биография, преминала през национални рекорди, скандали с допинг, заминаване зад граница и ново начало в редиците на българската армия.

От буйно дете до най-бързата българка за всички времена

Поради изключително буйния си характер и непрестанно желание да тича и да се движи, родителите ѝ я записват в спортно училище с профил „Плуване“. Само една година по-късно Добромира вече е 8-кратна шампионка на България. Впоследствие започва да тренира основно с мъжете, тъй като в страната няма женска конкуренция, а броя на медалите си спира да брои, след като надхвърлят двеста.

Големият ѝ триумф идва с националния отбор, когато поставя национален рекорд с време 1:00.23 мин. на 100 метра бътерфлай на голям басейн - постижение, с което се записва в историята като най-бързата българка на тази дистанция за всички времена.

„Аз не просто съм добра във водата. Аз съм родена във водата“, категорична е шампионката.

Скандалът с допинга и прерязаните криле

Кариерата ѝ обаче претърпява тежък удар. Първоначално тя сама открива забранени хапчета сред витамините си, скрити от нейните тогавашни треньори. Почувствала се предадена и превърната в „машина за пари“, Добромира напуска националния отбор и заминава за Англия, където започва наново.

Впоследствие се съгласява да се върне у нас, за да помогне на българския си клуб на първенство. Веднага след дисциплината 50 метра бътерфлай е извикана на допинг контрол, където дава позитивна проба за метаболит и получава тежко 4-годишно наказание.

„Отрязаха ми крилете за 4 години. Това беше удар в земята. Водата обаче ме научи да не се предавам дори когато не ми достига въздух“, спомня си тя.

Редник Иванова: От ВВС до Арената

Днес Добромира намира своето признание в българската армия като редник във Военновъздушните сили (ВВС). Заема длъжност със специален статут и конфиденциална информация, като същевременно се състезава за армията в дисциплини като тактическа стрелба с пистолет „Макаров“, военен петобой, ориентиране, ски бягане и плуване.

„Разликата между армията и плуването е, че в армията си оценен и ти плащат. Чувствам се страшно горда, че съм в редиците на българската армия“, споделя Иванова.

Закана за първо място

Добромира влиза в „Игри на волята“ с едничката цел да направи това, което нито една жена досега не е успявала - да грабне крайната победа.

„Не обещавам да бъда удобна, но обещавам да бъда последната останала в 'Игри на волята'. Искате ли да победи жена? Ето ме! Силните хора искат да са около мен. Слабите... ако са умни, ще ме последват, ако не - ще изгорят“, заканва се плувкинята от „Вулкани“.

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