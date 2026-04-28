Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Между легендите и фактите – какво всъщност знаем за живота на Джордж Вашингтон

Русалин Венев Русалин Венев

28 април 2026, 10:49
Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон
Д жордж Вашингтон е една от най-значимите личности в историята на САЩ. Той е главнокомандващ на Континенталната армия по време на Американската война за независимост и първи президент на страната. В очите на мнозина Вашингтон е нещо като като митична фигура, показателно за което са думите на един от неговите биографи, който го описва като „герой и полубог“. Освен това, в сградата на Конгреса има стенопис, на който е изобразено възнесението му към небето, а на някои скулптури е представен по начин, напомнящ за древногръцкия бог Зевс. Историците на свой ред отбелязват, че зад този идеализиран образ стои човек, имащ своите слабости и несъвършенства – факт, който се споменава сравнително рядко в разказите, посветени на живота на Вашингтон.

  • Майката на първия президент

Един детайл, който често остава на заден план, е свързан със сложните взаимоотношения между Вашингтон и неговата майка. Историците описват Мери Бол Вашингтон като строга и взискателна жена, която рядко подкрепяла своя син. Вместо да се гордее с него, тя редовно го критикува, а негови приятели споделят, че се страхуват повече от нея, отколкото от собствените си родители. Когато бъдещият президент напуска дома си, тя започва да му изпраща писма с молби за финансова помощ – дори докато той воюва срещу британците. Впоследствие Мери Бол отправя искане за пенсия към властите във Вирджиния, което възмущава сина ѝ. Самият Вашингтон пише писмо, в което призовава молбата ѝ да бъде отхвърлена и отбелязва: „Убеден съм, че всеки един от нас би се почувствал накърнен, ако майка му получава пенсия, въпреки че разполага с достатъчно средства, за да я издържа“.

  • Зъбите на Вашингтон

Според един от най-широко разпространените митове за Вашингтон, неговите зъби били дървени. Истината, разбира се, е друга. В действителност, той има здравословни проблеми, заради които страда от постоянен зъбобол, а впоследствие остава без зъби. Вашингтон все пак разполага с достатъчно средства, за да намери решение и си купува изкуствени протези, изработени от слонова кост, метални пружини и винтове, към които са прикрепени…истински човешки зъби, закупени от роби. Открити са документи, според които през 1784 г. той плаща 122 шилинга, за да се сдобие с девет зъба. Любопитна подробност е, че въпросната цена е значително по-ниска от тази, на която се търгуват въпросните „артикули“ по това време.

Уиски, марихуана и роби

Освен като талантлив военачалник и политик, Джордж Вашингтон остава в историята и като най-заможния американски президент. Голяма част от своето богатство той дължи на брака си с Марта Вашингтон. След като първият ѝ съпруг умира, тя наследява обширни плантации, както и пет ферми, в които работят над 300 роби. В интерес на истината, въпросът за отношението на Вашингтон към робството е сред най-противоречивите детайли от биографията му. Всеизвестен факт е, че когато става държавен глава, той заживява в Пенсилвания. Това, обаче, е проблем – щатът е първият, който ограничава робството. Според местните закони, никой не може да притежава роби за период от над шест месеца, тъй като след изтичането му те стават свободни жители на страната. Робовладелците на свой ред намират различни начини да заобикалят ограниченията, най-вече като първо транспортират своите подчинени извън Пенсилвания, след което ги връщат обратно в щата, за да избегнат освобождаването им. Самият Вашингтон прави именно това, а властите решават да не се намесват, тъй като не искат да си навлекат гнева на действащия президент.

Друг малко известен факт е, че една от културите, които се отглеждат в плантациите на Вашингтон, е канабис. Държавният глава обръща голямо внимание на качества на това растение, а освен това съществуват сведения, че редовно пушел марихуана. Президентът също така изпраща като подаръци листа от канабис на Томас Джеферсън – революционер, виден политик и трети държавен глава на САЩ. През 1797 г., когато приключва вторият мандат на Вашингтон, той се насочва към търговията с алкохол и основава дестилерия за уиски, която бързо се превръща в най-голямата в страната. До смъртта си през 1799 г., Вашингтон продава по около 42 тона уиски годишно в десетки градове.

  • Рекордно висока заплата

Когато става главнокомандващ на Континенталната армия по време на Американската война за независимост, Вашингтон първоначално отказва да получава заплата. Той отбелязва, че единственото, за което настоява, е да му бъдат възстановени всички негови разходи. На пръв поглед, това е благороден жест, доказващ колко отдаден на своята кауза е бъдещият президент. Впоследствие, обаче, се оказва, че сумата, която Вашингтон изисква след края на конфликта, е повече от внушителна. Той желае да му бъдат изплатени пари за наети актьори, участвали в постановки, както и около 6000 долара за алкохолни напитки. На всичкото отгоре, докато армията му гладува, Вашингтон се храни обилно и според някои сведения напълнява с 14 кг. по време на войната. В крайна сметка, той получава близо 450 000 долара от Конгреса. Когато официално става държавен глава, Вашингтон се опитва да сключи сходна сделка, но неуспешно и се съгласява да получава заплата. Възнаграждението му е рекордно високо и възлиза на около два процента от тогавашния бюджет на САЩ, допълват историците.

  • Лекарят, който поиска да съживи Вашингтон

През целия си живот Вашингтон се ужасява от мисълта, че може да бъде погребан жив. Той дори кара приближените си да обещаят, че тялото му ще остане непогребано не по-малко от три дни след смъртта му. След като първият президент на САЩ умира, близките му го полагат върху лед, допускайки, че може да се събуди. Именно това предлага да направи един от неговите приятели – лекарят Уилям Торнтън. Той е убеден, че може да „възкреси“ Вашингтон чрез метод, включващ преливането на агнешка кръв (според Торнтън, тя има почти магически свойства). Така, лекарят предлага на Марта Вашингтон да постави тялото на починалия ѝ съпруг до горящ огън и да го увие с одеяла, след което да инжектира в него известно количество от въпросната кръв. Следващата стъпка е трахеотомия, чрез което покойникът отново ще започне да диша. Въпреки уверенията на Торнтън, че процедурата ще бъде успешна и Вашингтон ще се съживи, вдовицата отказва да даде своето разрешение.

Още от автора:

Колко строга е цензурата в Китай

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Неясното бъдеще на Иран

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Рупърт Лоу - новата звезда на крайната десница във Великобритания

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Автор: Русалин Венев
Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Прокуратурата е започнала проверка срещу бившия шеф на ВАС

Прокуратурата е започнала проверка срещу бившия шеф на ВАС

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

България Преди 3 минути

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага“

Анна Бодакова

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

България Преди 7 минути

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Онкоболни сигнализират за дискриминация заради отказ от финансиране на ключови изследвания

Онкоболни сигнализират за дискриминация заради отказ от финансиране на ключови изследвания

България Преди 35 минути

Цената им варира значително - от около 250 до над 5000 евро

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

Технологии Преди 37 минути

Според европейските институции операционната система дава приоритет на Gemini над останалите платформи, но интернет гигантът е на обратното мнение и смята, че подобен ход ще бъде безпричинно вмешателство в развитието на платформата

Шофьор загина в катастрофа край Стара Загора, има ранени

Шофьор загина в катастрофа край Стара Загора, има ранени

България Преди 45 минути

Инцидентът е станал между два леки автомобила

Лейди Гага и Доечии представиха „Runway“, саундтрака към „Дяволът носи Прада 2“

Лейди Гага и Доечии представиха „Runway“, саундтрака към „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 47 минути

Лейди Гага и Доечии представиха видеото към общото си парче „Runway“ – първи сингъл от саундтрака на „Дяволът носи Prada 2“. Проектът включва авангардна мода и препратки към филма с Мерил Стрийп и Ан Хатауей, който излиза на големия екран на 1 май

,

„Сватбата на годината“: Дуа Липа и Калъм Търнър вдигат грандиозно тържество в Палермо

Любопитно Преди 1 час

Италианската преса в еуфория - Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър планират тридневна фиеста в Палермо. От гала вечери в „Villa Igiea“ до звездни гости като Елтън Джон – подготвя ли се грандиозният отговор на сватбата на Джеф Безос и Лорен Санчес?

Комедия и смърт: Кой носи вината за нарастващото политическо насилие?

Комедия и смърт: Кой носи вината за нарастващото политическо насилие?

Свят Преди 1 час

Лицемерният кръстоносен поход на Тръмп срещу "насилствената реторика"

Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Любопитно Преди 1 час

Майкъл Джексън признаваше само за операции на носа и брадичката, отдавайки промяната в тена си на витилиго. Въпреки това, аутопсията му разкри множество скрити белези и перманентен грим, потвърждавайки сложната му връзка с огледалото

Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж "Земляне"

Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж "Земляне"

България Преди 1 час

Малко след 9.00 ч. мъжът е бил изведен от униформените

<p>Нискотарифни авиокомпании съкращават полети и вдигат цените</p>

Нискотарифни авиокомпании съкращават полети и вдигат цените заради кризата с горивото от Близкия изток

Свят Преди 1 час

Затварянето на Ормузкия проток ограничи износа на петрол и доведе до сериозен скок в цените

„Той иска война“: Четец по устни разкри какво си казват Тръмп и крал Чарлз III

„Той иска война“: Четец по устни разкри какво си казват Тръмп и крал Чарлз III

Любопитно Преди 1 час

Президентът и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха крал Чарлз III и кралица Камила на Южната морава на Белия дом, където първоначалните им любезности не бяха доловими за телевизионните камери, заснемащи посрещането

На фона на стрелба, той предпочете салатата! Запознайте се със #SaladMan

На фона на стрелба, той предпочете салатата! Запознайте се със #SaladMan

Свят Преди 1 час

Видеоклип улови Майкъл Гланц, старши агент по таланти в Creative Artists Agency, как небрежно набожда листа от салатата си с бурата и ги слага в устата си, докато около него цари хаос

Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

Голям пожар в рафинерията в руския град Туапсе след нападение с дронове

Свят Преди 1 час

Oгънят е избухнал след серия от експлозии в района на индустриалната зона

Броени дни преди началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия

Броени дни преди началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия

България Преди 1 час

Как София се готви да посрещне финала на едно от най-престижните състезания в световното колоездене

Мелания Тръмп

Мелания Тръмп „избухна“ срещу Джими Кимъл: „Той е страхливец“

Свят Преди 2 часа

„Неговият монолог за моето семейство не е комедия – думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка“, написа първата дама на САЩ в социалната мрежа X

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

След 5 години и загубата на ръката си, Иво Карамански се връща към музиката

Edna.bg

От секссимвол на Холивуд до успешна бизнесдама: Любопитни факти за Джесика Алба

Edna.bg

От голям талант като защитник до „Форбс“: запознайте се с рефера, който ще свири ЦСКА – Лудогорец

Gong.bg

Синът на новия собственик на Левски е пилот във Формула 3

Gong.bg

Работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Nova.bg

Тежка катастрофа със загинал и ранени край Стара Загора

Nova.bg