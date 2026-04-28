Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Д жордж Вашингтон е една от най-значимите личности в историята на САЩ. Той е главнокомандващ на Континенталната армия по време на Американската война за независимост и първи президент на страната. В очите на мнозина Вашингтон е нещо като като митична фигура, показателно за което са думите на един от неговите биографи, който го описва като „герой и полубог“. Освен това, в сградата на Конгреса има стенопис, на който е изобразено възнесението му към небето, а на някои скулптури е представен по начин, напомнящ за древногръцкия бог Зевс. Историците на свой ред отбелязват, че зад този идеализиран образ стои човек, имащ своите слабости и несъвършенства – факт, който се споменава сравнително рядко в разказите, посветени на живота на Вашингтон.

Майката на първия президент

Един детайл, който често остава на заден план, е свързан със сложните взаимоотношения между Вашингтон и неговата майка. Историците описват Мери Бол Вашингтон като строга и взискателна жена, която рядко подкрепяла своя син. Вместо да се гордее с него, тя редовно го критикува, а негови приятели споделят, че се страхуват повече от нея, отколкото от собствените си родители. Когато бъдещият президент напуска дома си, тя започва да му изпраща писма с молби за финансова помощ – дори докато той воюва срещу британците. Впоследствие Мери Бол отправя искане за пенсия към властите във Вирджиния, което възмущава сина ѝ. Самият Вашингтон пише писмо, в което призовава молбата ѝ да бъде отхвърлена и отбелязва: „Убеден съм, че всеки един от нас би се почувствал накърнен, ако майка му получава пенсия, въпреки че разполага с достатъчно средства, за да я издържа“.

Зъбите на Вашингтон

Според един от най-широко разпространените митове за Вашингтон, неговите зъби били дървени. Истината, разбира се, е друга. В действителност, той има здравословни проблеми, заради които страда от постоянен зъбобол, а впоследствие остава без зъби. Вашингтон все пак разполага с достатъчно средства, за да намери решение и си купува изкуствени протези, изработени от слонова кост, метални пружини и винтове, към които са прикрепени…истински човешки зъби, закупени от роби. Открити са документи, според които през 1784 г. той плаща 122 шилинга, за да се сдобие с девет зъба. Любопитна подробност е, че въпросната цена е значително по-ниска от тази, на която се търгуват въпросните „артикули“ по това време.

Уиски, марихуана и роби

Освен като талантлив военачалник и политик, Джордж Вашингтон остава в историята и като най-заможния американски президент. Голяма част от своето богатство той дължи на брака си с Марта Вашингтон. След като първият ѝ съпруг умира, тя наследява обширни плантации, както и пет ферми, в които работят над 300 роби. В интерес на истината, въпросът за отношението на Вашингтон към робството е сред най-противоречивите детайли от биографията му. Всеизвестен факт е, че когато става държавен глава, той заживява в Пенсилвания. Това, обаче, е проблем – щатът е първият, който ограничава робството. Според местните закони, никой не може да притежава роби за период от над шест месеца, тъй като след изтичането му те стават свободни жители на страната. Робовладелците на свой ред намират различни начини да заобикалят ограниченията, най-вече като първо транспортират своите подчинени извън Пенсилвания, след което ги връщат обратно в щата, за да избегнат освобождаването им. Самият Вашингтон прави именно това, а властите решават да не се намесват, тъй като не искат да си навлекат гнева на действащия президент.

Друг малко известен факт е, че една от културите, които се отглеждат в плантациите на Вашингтон, е канабис. Държавният глава обръща голямо внимание на качества на това растение, а освен това съществуват сведения, че редовно пушел марихуана. Президентът също така изпраща като подаръци листа от канабис на Томас Джеферсън – революционер, виден политик и трети държавен глава на САЩ. През 1797 г., когато приключва вторият мандат на Вашингтон, той се насочва към търговията с алкохол и основава дестилерия за уиски, която бързо се превръща в най-голямата в страната. До смъртта си през 1799 г., Вашингтон продава по около 42 тона уиски годишно в десетки градове.

Рекордно висока заплата

Когато става главнокомандващ на Континенталната армия по време на Американската война за независимост, Вашингтон първоначално отказва да получава заплата. Той отбелязва, че единственото, за което настоява, е да му бъдат възстановени всички негови разходи. На пръв поглед, това е благороден жест, доказващ колко отдаден на своята кауза е бъдещият президент. Впоследствие, обаче, се оказва, че сумата, която Вашингтон изисква след края на конфликта, е повече от внушителна. Той желае да му бъдат изплатени пари за наети актьори, участвали в постановки, както и около 6000 долара за алкохолни напитки. На всичкото отгоре, докато армията му гладува, Вашингтон се храни обилно и според някои сведения напълнява с 14 кг. по време на войната. В крайна сметка, той получава близо 450 000 долара от Конгреса. Когато официално става държавен глава, Вашингтон се опитва да сключи сходна сделка, но неуспешно и се съгласява да получава заплата. Възнаграждението му е рекордно високо и възлиза на около два процента от тогавашния бюджет на САЩ, допълват историците.

Лекарят, който поиска да съживи Вашингтон

През целия си живот Вашингтон се ужасява от мисълта, че може да бъде погребан жив. Той дори кара приближените си да обещаят, че тялото му ще остане непогребано не по-малко от три дни след смъртта му. След като първият президент на САЩ умира, близките му го полагат върху лед, допускайки, че може да се събуди. Именно това предлага да направи един от неговите приятели – лекарят Уилям Торнтън. Той е убеден, че може да „възкреси“ Вашингтон чрез метод, включващ преливането на агнешка кръв (според Торнтън, тя има почти магически свойства). Така, лекарят предлага на Марта Вашингтон да постави тялото на починалия ѝ съпруг до горящ огън и да го увие с одеяла, след което да инжектира в него известно количество от въпросната кръв. Следващата стъпка е трахеотомия, чрез което покойникът отново ще започне да диша. Въпреки уверенията на Торнтън, че процедурата ще бъде успешна и Вашингтон ще се съживи, вдовицата отказва да даде своето разрешение.

