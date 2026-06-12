Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

П ровокации и вълнуващи човешки истории очакват зрителите в „Шеф под прикритие – Аватар“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA. Какво се крие зад професионалното ежедневие и задължения на служителите?

Източник: NOVA

Предприемачът Ненад Костадинов е собственик на жилищен комплекс „Парамонт Гардънс“ и компанията за довършителни ремонти „БГ ХендиМен“. Той ще подложи на сериозен тест и двата си бизнеса с помощта на „аватар“. Брокерът Иво ще влезе под прикритие и в двете фирми, за да провери от първо лице как се работи в тях и дали екипите ще покажат търпение към новия си, на пръв поглед твърде уверен колега.

Източник: NOVA

Ще успее ли „аватарът“ да провокира работниците? На какви изповеди ще стане свидетел? Защо един от тях избира да се върне в България, след като е живял в чужбина? Не пропускайте да разберете във финалния епизод на „Шеф под прикритие“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

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