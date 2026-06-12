Китай арестува американски учен за шпионаж

К итайските власти арестуваха американски учен, който пише по теми, свързани с Мианма и китайската външна политика, по подозрение в шпионаж, съобщи днес министерството на външните работи на Китай, цитирано от „Асошиейтед прес“.

Ученият Мин Зин е заподозрян в „извършване на шпионска дейност, която застрашава националната сигурност на Китай“, каза говорителят на ведомството Лин Цзян.

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Пекин рядко арестува американски граждани по обвинения, свързани с националната сигурност, отбелязва АП.

Случаят идва само месец след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в Пекин, в момент когато двете страни се опитват да стабилизират отношенията си след период на напрежение.

Бирмански активист, който познава Мин Зин, заяви, че той е изчезнал на 3 юни, след като е отпътувал за град Кунмин в китайската провинция Юнан, за да участва в конференция. Активистът, пожелал да запази своята анонимност поради опасения от репресии и арест, каза, че Мин Зин многократно е посещавал Китай.

Зин е бил студентски активист по време на въстанието в Мианма през 1988 г. - движение, ръководено от студенти, срещу което тогавашното правителство реагира с военна сила. Впоследствие той получава убежище в САЩ. Според активиста към от момент Зин не се занимава с пряка активистка дейност.

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Зин е основател на аналитичния център ISP Myanmar, който през последните години публикува изследвания за китайската външна политика и търговските отношения между Китай и Мианма - страна, разположена по югозападната граница на Китай. Центърът поддържа редовен обмен с китайски аналитични институти и публикува анализи по теми като износа на редки химични елементи от Мианма за Китай.

Мин Зин също е докторант в Калифорнийския университет в Бъркли.