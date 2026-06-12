Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

П олицията в Тексас е елиминирала стрелец, който се е барикадирал в сграда в Мидланд.

По-рано днес тексаската полиция съобщи, че е „в конфликт със заподозрян“ след „инцидент със стрелец“ в петък сутринта, предаде Си Ен Ен.

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„Към момента има 11 известни простреляни“, каза кметът Лори Блонг на пресконференция в петък и добави: „Има поне един прострелян, който е починал на място.“

Тя говори, докато престрелката с полицията продължаваше.

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Служителите са чули стрелба от сграда в блок 4600 на „Уест Уолстрийт“ и „са работили бързо, за да обезопасят и разчистят района“, каза началникът на полицията Грег Сноу.

Все още не е ясно каква е причината за стрелбата, нито мотивите на стрелеца.