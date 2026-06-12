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12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

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Надежда Неменски Надежда Неменски

12 юни 2026, 06:56
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Обсадата на Плевен   
Източник: iStock/GettyImages

И ма личности в световната история, чието съществуване изглежда предопределено от неведома висша сила, за да се превърнат в спасителен пояс за цели нации в най-мрачните им часове. За нас, българите, такава фигура е американският журналист Джанюариъс Макгахън.

Роден на 12 юни 1844 г. в малка ферма в Ню Лексингтън, Охайо, този дързък мъж извървява пътя от американската провинция до челните страници на най-влиятелните европейски вестници, за да се превърне в „Освободителя на България“. Неговото оръжие не е сабята, а перото, а боеприпасите му са суровата, неподправена и стряскаща истина.

Пътят на един необикновен кореспондент

Кариерата на Макгахън започва далеч от балканските конфликти. Млад, изключително интелигентен и надарен с вроден авантюристичен дух, той заминава за Европа, за да учи право, но съдбата го насочва към журналистиката.

Като кореспондент на вестник „Ню Йорк Хералд“ той бързо си извоюва име на безстрашен репортер. Макгахън отразява Френско-пруската война и кървавите дни на Парижката комуна, но истинският му звезден час настъпва през 1873 г. 

Тогава той извършва немислимото – прекосява конно близо хиляда мили през пустинята Къзълкум, за да настигне руската армия и да отрази превземането на Хива, въпреки изричната забрана на военните власти. Този подвиг му спечелва славата на един от най-големите военни кореспонденти на епохата.

Срещата с българския кошмар

През лятото на 1876 г. светът е глух за случващото се в пределите на Османската империя. Априлското въстание на българите е удавено в кръв, а официалната британска политика, водена от премиера Бенджамин Дизраели, упорито омаловажава слуховете за зверства.

Макгахън пристига в Цариград в момент на професионална криза, след като е напуснал предишния си вестник. Той е нает от либералния лондонски вестник „Дейли Нюз“ със задачата да провери информациите на място.

Американецът тръгва по следите на насилието в Тракия в компанията на американския консул Юджин Скайлър и дипломата княз Алексей Церетелев. Когато влиза в Южна България и достига до Перущица и Батак, журналистът не заварва просто следи от война, а апокалипсис, който променя съзнанието му завинаги. Вместо хладнокръвен наблюдател, Макгахън се превръща в разтърсен до дън земя човек, чиято единствена цел е да изкрещи истината.

Репортажите, които промениха историята

Неговите писма до „Дейли Нюз“ са написани с мастило, което сякаш е смесено с кръв и сълзи. Описанието на Батак остава като един от най-въздействащите и ужасяващи текстове в световната журналистика. Макгахън описва опожарената църква, купищата кости и оцелелите майки, изгубили ума си от скръб. Неговите думи нямат нужда от разкрасяване, те удрят със силата на чук:

„Има неща, които са твърде ужасни, за да бъдат разказани... Когато се приближихме до църквата, видяхме, че тя е опожарена и че само стените са останали прави. Вътре всичко беше пълно с овъглени тела, превърнати в черна маса, от която тук-там стърчаха ръце и крака. Гледката беше толкова страшна, че човек трябваше да отвърне поглед...“.

В друго свое писмо Макгахън прави фундаменталното заключение, което пресича всички опити на дипломацията да оправдае статуквото. Той пише за българския народ с огромно уважение, разбивайки мита за „диваците“ на Балканите:

„Мисля, че хората в Англия и изобщо в Европа имат много грешна представа за българите. Аз бях поразен от тяхната интелигентност, от чистотата на техните домове и от жаждата им за образование. Те имат училища почти във всяко село и тези училища се издържат от самите тях, без никаква помощ от правителството. Това не е народ от диви племена, това е един цивилизован, мирен и трудолюбив европейски народ, който е подложен на системно изтребление“.

Отзвукът в Европа е мощен трус. Репортажите му са препечатани в над сто вестника по целия свят. Британската общественост е толкова шокирана, че в Лондон избухват масови протести. Великият държавник Уилям Гладстон написва прочутия си памфлет „Българските ужаси и Източния въпрос“, позовавайки се изцяло на разкритията на младия американец. Дизраели е принуден да отстъпи. Макгахън буквално вързва ръцете на Британската империя и я лишава от възможността да защити военно султана.

Военният кореспондент и Сан Стефано

Когато през пролетта на 1877 г. Руско-турската война неизбежно избухва, Джанюариъс Макгахън отново е на първа линия, този път като кореспондент на руска служба. Той преминава Дунав с предните отряди, за да извърви целия кървав път към свободата заедно с руските войници и българските опълченци. Въпреки че счупва крака си при злополука в началото на кампанията, той отказва да се оттегли и преминава през Стара планина, яздейки в количка или с шина на крака.

Макгахън отразява обсадата на Плевен, епичните боеве на Шипка и устремното настъпление към Цариград. Неговите нови репортажи вдъхновяват и дават кураж на цяла Европа, че тази война е справедлива. На 3 март 1878 г. той присъства на подписването на Санстефанския мирен договор, донесъл дългоочакваното възкресение на България.

Епилогът на един кратък, но вечен живот

Цената на свободата обаче изисква и неговата саможертва. Докато се грижи за свой болен приятел в пренаселения и пламнал от тиф и холера Сан Стефано, Макгахън се заразява от коремен тиф. Организмът му, изтощен от две години непрестанни военни походи, не успява да се пребори. На 9 юни 1878 г., само три дни преди да навърши 34 години, журналистът издъхва.

Той е погребан в гръцкото гробище в Пера. Няколко години по-късно тленните му останки са пренесени с американски военен кораб в родното му Охайо, където почива и до днес под паметник, на който е изписано: „Макгахън – Освободителят на България“.

  • Черната кутия на „Полет 171“: Първият кошмар на Боинг 787

Точно една година измина от деня, в който секунди след излитането си от летището в Ахмедабад, Индия, полет 171 на „Еър Индия“ се превърна в огнено кълбо. Катастрофата отнесе живота на 241 души на борда и 19 на земята, оставяйки само един-единствен оцелял като по чудо.

Но истинският трус не беше само в статистиката на смъртта – това се оказа първият фатален инцидент в историята на сочения за технологичен триумф „Боинг 787 Дриймлайнер“.

Крахът на „Мечтата“: 32 секунди до ада

Всичко започва като рутинен нощен полет. Модерният Боинг 787-9, гордост за флотилията на „Еър Индия“, е запълнен почти до краен предел. На борда цари спокойствие, характерно за пасажерите в технологично най-надеждния самолет на нашето време. Машината набира скорост по пистата в Ахмедабад, отлепя се от земята и започва да се изкачва в нощното небе.

Само 32 секунди по-късно радиовръзката изчезва. Свидетели на земята описват зловещ, глух тътен, последван от внезапна загуба на височина. Самолетът, конструиран до голяма степен от олекотени композитни материали, буквално се врязва в покрайнините на намиращото се в близост населено място.

Ударът е толкова силен, че отломките се разпръскват в радиус от километър, а в пламъците намират смъртта си и 19 местни жители. Единственият оцелял пътник, открит сред димящия метал, остава живото доказателство за крехкостта на човешкия живот пред лицето на техническия апокалипсис.

Черният петък за авиацията: Митът за непобедимия 787

Когато новината обикаля глобалните медии, акциите на корпорацията „Боинг“ претърпяват светкавичен срив. Причината? До този съдбоносен ден от 2025 г., Боинг 787 „Дриймлайнер“ се считаше за едно от най-безопасните инженерни творения, летели някога. От влизането си в експлоатация, моделът не беше регистрирал нито една катастрофа с човешки жертви.

Инцидентът с полет 171 обаче открехна кутията на Пандора. Международните следователи, пристигнали на мястото край Ахмедабад, се изправиха пред плашеща загадка. Първоначалните спекулации за пилотска грешка бързо бяха засенчени от по-мрачна хипотеза – умишлено прикриван софтуерен или електрически дефект в литиево-йонните батерии на самолета, проблем, който преследваше модела още от самото му създаване.

Корпоративна тайна срещу черната кутия

Следващите месеци се превърнаха в истинска дипломатическа и медийна война. Изтекли документи от разследването загатнаха за пълен отказ на основните и резервните захранващи системи в кокпита секунди след отлепването от пистата. Пилотите буквално са останали „слепи“ в тъмното, без никаква възможност да контролират навигацията на огромната машина.

„Еър Индия“ и индийските авиационни власти настояваха за пълна прозрачност, докато авиационният гигант се опитваше да спаси милиардните си договори, уверявайки света, че инцидентът е изолиран случай. Семействата на жертвите обаче не приеха това обяснение. Трагедията в Ахмедабад се превърна в символ на битката между корпоративния интерес и правото на сигурност в небето.

Още събития на 12 юни:

  • 1701 г. – В Англия официално е забранено католици да заемат британския трон
  • 1964 г. – Нелсън Мандела е осъден на доживотен затвор
  • 1991 г. – Борис Елцин печели първите избори за президент на Русия

Родени:

  • 1904 г. – роден е Атанас Далчев, български поет
  • 1924 г. – роден е Джордж Хърбърт Уокър Буш, 41-ви президент на САЩ
  • 1929 г. – родена е Ане Франк, холандска еврейка, жертва на Холокоста

Починали:

  • 2003 г. – умира Грегъри Пек, американски актьор
  • 2010 г. – умира Йежи Стефан Ставински, полски сценарист и режисьор
  • 2023 г. – умира Силвио Берлускони, италиански политик, бивш министър-председател на Италия
Автор: Надежда Неменски
Джанюариъс Макгахън Освободителят на България Априлско въстание Батак военен кореспондент Руско-турска война Санстефански мирен договор Боинг 787 авиационна катастрофа история на България
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