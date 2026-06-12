Какво ядат боговете на футбола? Любимите ястия на Роналдо, Меси и Мбапе на Мондиал 2026

Д ългоочакваното Световно първенство по футбол 2026 започна грандиозно на 11 юни и всеки национален отбор вече мечтае за златния трофей. Докато милиарди фенове по света анализират качествата на играчите на терена, винаги е любопитно да надникнем зад кулисите и да разберем как живеят те извън играта. Хранителните навици често разкриват много за характера, произхода и ежедневието на атлетите.

Световноизвестният кулинарен пътеводител Taste Atlas представи любимите ястия на пет от най-големите футболни икони на нашето време.

Ето какво наистина радва вкусовите рецептори на най-добрите. Вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.