България

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

Впоследствие комуникацията с нея била преустановена

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 16:46
Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро
Източник: iStock/GettyImages

В Районна прокуратура - Плевен се води разследване след подаден сигнал от жена на 62 години, станала жертва на измама, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По делото е установено, че пострадалата е въведена в заблуждение чрез репортаж, излъчван в социална мрежа, вероятно генериран чрез изкуствен интелект. В него популярни лица - телевизионен водещ и политически лидер, рекламират, че в България е въведена инвестиционна програма, в която могат да се включат множество хора със спестявания, с цел подобряване на финансовото си състояние.

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В резултат на формираното по този начин заблуждение, пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане чрез мобилно приложение от човек, представил се за мениджър на компанията. Той я инструктирал да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка, с цел инвестиции и по-добра печалба.

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По указания банковите преводи следвало да бъдат на суми до 10 000 евро. Жената се доверила и чрез няколко транзакции извършила банков превод на общата сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея била преустановена. По този начин ѝ била причинена имотна вреда в размер на 33 000 евро.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
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