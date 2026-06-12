Хванаха мъж, продавал райски газ на деца във Варна

Р айонният съд във Варна уважи искане на Районната прокуратура и остави в ареста 26-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за това, че в условията на продължавано престъпление, продавал диазотен оксид – райски газ, на множество лица, ненавършили 18 години, като деянието е извършвано системно.

Младият мъж е задържан при специализирана операция, реализирана от служители на ОД на МВР – Варна, под надзора на Районна прокуратура – Варна.

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На 11 юни 2026 година са извършени претърсвания на два адреса в града и на два леки автомобила. Намерени са и иззети общо 14 броя флакона, съдържащи райски газ. Общото иззето количество е 13,180 килограма в различни разфасовки. В хода на работата по случая са установени множество свидетели, сред тях и непълнолетни лица, които са закупували забраненото вещество.

Определението за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 26-годишният обвиняем подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Варна.

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Информация по случая бе дадена на съвместен брифинг от районния прокурор на Варна – Невена Илиева и директора на ОД на МВР – старши комисар Цветан Пировски.