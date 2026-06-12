БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

П ървата българска възпоменателната монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в Монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, посочиха от БНБ пред БТА.

Информацията е във връзка с документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май, в който пише, че по проекта е постъпило възражение от държава членка от еврозоната. Според документа България е представила проекта на възпоменателната монета на 20 май 2026 г., а на 27 май неназована държава е подала възражение.

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Съгласно регламента държавите от еврозоната могат да възразят срещу проект на дизайн, ако смятат, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани.

От БНБ подчертават, че няма открити въпроси, свързани със съответствието на проекта с приложимите технически изисквания.

"Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред", посочват от централната банка.

Според институцията към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта.

БНБ заявява още, че до приключването на процедурата няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса.

Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

След финализиране на процедурата централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред.

От Vesti.bg се обърнахме към Съвета на ЕС за повече информация за държавата, която е внесла възражение срещу монетата, но оттам отказаха да посочат име, с аргумента, че "подобно разкриване би подкопало сериозно много деликатния процес на вземане на решения, който продължава, както и защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика".

В социалните мрежи се появиха редица спекулации, за коя страна в ЕС става въпрос, като сред коментираните са Австрия, Словения и Гърция. Най-вероятно обаче това е Словакия, която през 2018 г. вече е емитирала възпоменателна монета от 10 евро с ликовете на братята Кирил и Методий по повод 1150 години от признаването на славянския богослужебен език от папа Адриан II.

На словашката монета пише: "Признаване на славянския литургичен език". Според проекта на БНБ на 2-те евро обаче има надпис: "Българската азбука".

Този надпис влиза в противоречие с поддържаната от над столетие от Русия теза, че кирилицата не е българска, а общославянска.

Казусът с българската възпоменателна монета е широко отразен и коментиран и от медии в съседна Северна Македония.