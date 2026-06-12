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Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

През 2027 г. певицата ще изнесе само пет ексклузивни концерта в четири български града

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 16:35
Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.
Източник: БТА/АП

Л или Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Иванова съобщи, че през 2026 г. ще проведе последното си голямо национално турне, а през следващата година ще изнесе само пет ексклузивни концерта.

Новината беше обявена от официалния профил на певицата във Facebook след повторния ѝ концерт в парижката зала „Олимпия“. Според публикуваната информация Национално турне 2026 ще премине през 13 български града.

Хиляди просълзени заради Лили Иванова (СНИМКИ)

Концертната програма включва:

  • Габрово на 16 юни,
  • Добрич на 1 юли,
  • Русе на 2 юли,
  • Горна Оряховица на 10 юли,
  • Варна на 11 юли,
  • Бургас на 12 юли,
  • София на 2 септември,
  • Пловдив на 7 септември,
  • Плевен на 10 септември,
  • Шумен на 22 октомври,
  • Хасково на 16 ноември,
  • Пазарджик на 18 ноември и
  • Ямбол на 23 ноември.

От екипа на изпълнителката посочват, че на повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне.

За 2027 г. са планирани само пет ексклузивни концерта. Те ще се състоят единствено в София, Пловдив, Варна и Бургас. За изявите е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети. Регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.

В публикацията се съобщава още, че през 2027 г. фондация „ЛИЛИ ИВАНОВА“ ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната си дейност.

Редактор: София-Никол Николова
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