Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Л или Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.
Иванова съобщи, че през 2026 г. ще проведе последното си голямо национално турне, а през следващата година ще изнесе само пет ексклузивни концерта.
Новината беше обявена от официалния профил на певицата във Facebook след повторния ѝ концерт в парижката зала „Олимпия“. Според публикуваната информация Национално турне 2026 ще премине през 13 български града.
Хиляди просълзени заради Лили Иванова (СНИМКИ)
Концертната програма включва:
- Габрово на 16 юни,
- Добрич на 1 юли,
- Русе на 2 юли,
- Горна Оряховица на 10 юли,
- Варна на 11 юли,
- Бургас на 12 юли,
- София на 2 септември,
- Пловдив на 7 септември,
- Плевен на 10 септември,
- Шумен на 22 октомври,
- Хасково на 16 ноември,
- Пазарджик на 18 ноември и
- Ямбол на 23 ноември.
От екипа на изпълнителката посочват, че на повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне.
За 2027 г. са планирани само пет ексклузивни концерта. Те ще се състоят единствено в София, Пловдив, Варна и Бургас. За изявите е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети. Регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.
В публикацията се съобщава още, че през 2027 г. фондация „ЛИЛИ ИВАНОВА“ ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната си дейност.