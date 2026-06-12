Лили Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Л или Иванова обяви последното си голямо национално турне през 2026 г.

Иванова съобщи, че през 2026 г. ще проведе последното си голямо национално турне, а през следващата година ще изнесе само пет ексклузивни концерта.

Новината беше обявена от официалния профил на певицата във Facebook след повторния ѝ концерт в парижката зала „Олимпия“. Според публикуваната информация Национално турне 2026 ще премине през 13 български града.

Хиляди просълзени заради Лили Иванова (СНИМКИ)

Концертната програма включва:

Габрово на 16 юни,

Добрич на 1 юли,

Русе на 2 юли,

Горна Оряховица на 10 юли,

Варна на 11 юли,

Бургас на 12 юли,

София на 2 септември,

Пловдив на 7 септември,

Плевен на 10 септември,

Шумен на 22 октомври,

Хасково на 16 ноември,

Пазарджик на 18 ноември и

Ямбол на 23 ноември.

От екипа на изпълнителката посочват, че на повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне.

За 2027 г. са планирани само пет ексклузивни концерта. Те ще се състоят единствено в София, Пловдив, Варна и Бургас. За изявите е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети. Регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.

В публикацията се съобщава още, че през 2027 г. фондация „ЛИЛИ ИВАНОВА“ ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната си дейност.