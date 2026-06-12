Григор Димитров след победата днес: Днес е най-щастливият ден от много години

Н ай-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори след благотворителната среща със Стефанос Циципас, която спечели с 6:3, 1:6, 10:7 с шампионски тайбрек. Димитров каза, че денят за него е най-щастливият от много години насам и ще опита да го удължи възможно повече.

„След толкова години да видя подкрепата и да я усетя, означава много за мен. Винаги съм бил горд българин, продължавам напред. Благодаря, че споделяте тези моменти с мен. Благодаря и за подкрепата на фондацията. Благодарен съм на Стефанос, че е с нас. Много добро момче, наистина. Продължаваме!“, заяви ентусиазираният Димитров веднага след двубоя.

"Днес е най-щастливият ден от много години насам, гледам само да го оценя и да го споделя с вас. Ще опитам да удължа тази вечер колкото може повече“, добави българският тенисист.

Димитров спечели втори пореден благотворителен двубой в София. След като през есента на 2024 г. хасковлията победи Новак Джокович с 6:4, 2:6 и с 10:6 в супертайбрека, днес Гришо се наложи и над друг тенис легенда, Стефанос Циципас пред пълната „Арена 8888 София“.

Григор Димитров победи Новак Джокович в София

Българинът победи класният си съперник от Гърция с 6:3, 1:6 и с 10:7 точки в супертайбрека. Срещата продължи повече от час, а утре двамата състезатели пътуват с ранни полети за следващите си професионални ангажименти.

По-рано в петък двамата дадоха пресконференция и Григор Димитров обеща да направят разиграване с бекхендите си, за да определят чий е по-добрият.