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Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Най-голямото Световно първенство стартира с победа на домакините, рекорди още в първия ден и обещание за незабравим футболен спектакъл

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 06:55
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Източник: iStock Photos

Най-мащабното Световно първенство по футбол в историята вече е факт. Мондиал 2026 беше открит с впечатляваща церемония в Мексико Сити, а домакинът Мексико зарадва феновете си с победа с 2:0 над Република Южна Африка в първия мач от турнира.

Настоящото издание влиза в историята с редица нововъведения. За първи път Световното първенство се организира от три държави – Мексико, САЩ и Канада, а броят на участниците е увеличен от 32 на 48 отбора. Четири национални селекции дебютират на световни финали, а програмата включва с 40 двубоя повече спрямо предишните издания. Големият финал ще се състои на 19 юли в Ню Йорк.

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На легендарния стадион "Ацтека" мексиканците демонстрираха амбиции за силно представяне още от първите минути. Пред препълнените трибуни и в присъствието на президента на ФИФА Джани Инфантино домакините поведоха още в деветата минута. Хулиан Киньонес се възползва от агресивната преса на своя тим и с мощен удар преодоля Ронуен Уилямс за 1:0.

Попадението се превърна в най-ранния първи гол на Световно първенство от 2006 година насам, когато Филип Лам се разписа за Германия срещу Коста Рика още в шестата минута.

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Малко след почивката Република Южна Африка остана с човек по-малко. Сфефело Ситхол получи директен червен картон за нарушение като последен в отбраната, а численото предимство на домакините даде резултат в 66-ата минута. Ветеранът Раул Хименес отбеляза с глава за 2:0 и подпечата успеха на своя тим.

За нападателя това беше 46-ият гол с националната фланелка, с който той се изравни с легендарния Хавиер Борхети във вечната ранглиста на Мексико. Пред него остава единствено Хавиер Ернандес – Чичарито.

Напрежението в края на срещата доведе до нови санкции. След намеса на ВАР резервата на южноафриканците Темба Зване беше изгонен за удар без топка, а малко преди последния съдийски сигнал червен картон получи и защитникът на Мексико Сесар Монтес.

Пълна програма за груповата фаза на Мондиал 2026

С победата "ацтеките" оглавиха временно класирането в група А, където предстои и двубоят между Южна Корея и Чехия.

След старта в Мексико вниманието се насочва към другите двама домакини на турнира. САЩ откриват участието си срещу Парагвай в група D, а Канада ще премери сили с Босна и Херцеговина в група B.

Водени от Маурисио Почетино, американците ще търсят убедително начало пред собствена публика на стадион "SoFi" в Ингълууд. Макар да загубиха последната си контрола срещу Германия с 1:2, тимът остави добри впечатления, а Антъни Робинсън демонстрира отлична форма. В групата на САЩ са още Турция и Австралия, което обещава сериозна битка за местата в елиминационната фаза.

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Канада започва срещу коравия тим на Босна и Херцеговина, който си осигури участие на Мондиала след успех в плейофите срещу Италия. "Кленовите листа" ще бъдат без звездата Алфонсо Дейвис, а основните надежди в атака са свързани с Джонатан Дейвид.

Босненците, предвождани от опитния Един Джеко, ще опитат да помрачат празника на домакините пред пълните трибуни на "БМО Фийлд" в Торонто. В групата са още Швейцария и Катар, което също обещава интрига до последния кръг.

Програмата на Световното първенство за петък включва:

Група B
22:00 часа – Канада – Босна и Херцеговина

Група D
04:00 часа – САЩ – Парагвай

Междувременно отпадна и едно от притесненията около организацията на турнира. Националният отбор на Демократична република Конго получи разрешение да влезе на територията на САЩ въпреки опасенията, свързани с огнището на ебола в страната. Първоначално американските власти настояваха тимът да премине през 21-дневен карантинен период.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, БТА    
Мондиал 2026 Световно първенство по футбол Мексико САЩ Канада стадион Ацтека ФИФА футбол групова фаза спорт
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