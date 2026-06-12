Свят

Пакистан потвърди: Сделката за мир между САЩ и Иран е готова

Президентът на САЩ отрече публикуваните в Иран текстове на мирно споразумение

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 50 минути / 12 юни 2026, 17:21
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Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

"Условията, които Иран разкри с фалшивите новини, нямат нищо общо с условията, които бяха договорени писмено".

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, след като ирански информационни агенции публикуваха текст, който според тях е договореното със САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

В текста се посочва, че САЩ са се съгласили спиране на военните действия, включително от страна на Израел, премахване на морската блокада срещу Иран, репарации за войната, започване на нови ядрени преговори, отмяна на санкциите и постепенно размразяване на иранските активи в чужбина за 24 млрд. долара, като при това Техеран ще запази контрола си върху Ормузкия проток.

"Това, което казаха, включително слабото им и жалко изявление за сключена сделка, няма нищо общо с истината. Много непочтени хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно отношение. Невероятно! Също така, напълно отблъснатата им атака с дронове снощи срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е абсолютно непиремлива. По-добре да се стегнат, и то бързо!", предупреди Тръмп.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи коментира, че "Меморандумът за разбирателство от Исламабад" за приключване на войната на САЩ и Израел срещу Иран "никога не е бил по-близо", но призова медиите да се въздържат от спекулации за съдържанието на документа.

А премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който посредничи в преговорите между Вашингтон и Техеран, заяви в X: "На фона на продължаващите интензивни посреднически усилия от страна на Пакистан, ние сме напълно наясно с непрестанната дезинформационна кампания, водена от онези, които искат да саботират мирното споразумение. Като оставим настрана шума, можем да потвърдим, че е постигнат окончателен, съгласуван текст на мирното споразумение и Пакистан сега работим в тясно сътрудничество с двете страни, за да финализираме следващите стъпки. Мирът никога не е бил толкова близо, колкото е сега".

Автор: Николай Киров
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