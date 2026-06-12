Засилват контрола за достъп до Борисовата градина в София

С толичната община засилва контрола за спазване на регламентираните правила за достъп до Борисовата градина, съобщиха от общинския пресцентър.

„Борисовата градина е място за хората, за разходка, спорт и спокойствие, а не пространство за нерегламентирано движение и паркиране на автомобили. Засилваме контрола и ще бъдем безкомпромисни към нарушенията, защото опазването на парковата среда и безопасността на гражданите са наш приоритет“, каза заместник-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев.

Във връзка с установените нарушения през последните дни Столичната община предприема допълнителни мерки за ограничаване на неправомерното навлизане и паркиране на автомобили на територията на Борисова градина, както и за по-стриктно спазване на установения режим за достъп и движение в парковата територия.

Ще забранят ли автомобилите в Морската градина във Варна

Навлизането на моторни превозни средства в Борисовата градина се осъществява единствено през двата регламентирани входа – откъм бул. „Драган Цанков“ и откъм ул. „Незабравка“. На двата входа са поставени съответните пътни знаци, указващи забраната за свободно влизане на автомобили в парка.

Достъпът се осъществява чрез организиран пропускателен режим с автоматизирани бариери, система за разпознаване на регистрационни номера и жива охрана. Пропускането на автомобили става само след издаване на индивидуален маршрутен пропуск от дирекция „Зелена система“ на Столичната община. Пропускът съдържа информация за маршрута на движение, регистрационния номер на автомобила, датата за достъп и разрешеното време за престой в парковата територия. При обслужване на културни и спортни събития в Борисовата градина в пропуските се посочват конкретните обекти и мероприятия, за които се допуска автомобилът.

Автомобили, които зареждат или обслужват обекти и събития на територията на парка, се допускат единствено за кратковременен престой за времето на извършване на съответната дейност. Пропуски на автомобили, обслужващи мероприятия, се издават само след предоставяне на одобрени документи за провеждане на съответното събитие – схеми и разрешение за провеждането му.

Столична община иска Борисовата градина

На всеки автомобил при преминаване през входа на парка се предоставя специален идентификационен стикер, който се поставя на видимо място на предното табло на автомобила и се връща на охраната при напускане на парковата територия. Шофьорите са длъжни да поставят издадения пропуск на видимо място на таблото на автомобила, така че той да може да бъде проверяван от контролните органи на звено „Общинска полиция“. При липса на надлежно издаден или видимо поставен пропуск, както и при нарушение на режима за движение и престой в парковата територия, се налагат санкции.

Без пропуски се допускат единствено автомобили на полицията, пожарната и спешната медицинска помощ. При аварийни ситуации се осигурява достъп и на аварийни екипи на експлоатационните дружества след необходимата координация.

Контролът по спазването на режима за достъп и престой в Борисова градина се осъществява от сектор „Общинска полиция“ съвместно със служителите, ангажирани с пропускателния режим на входовете на парка.

Столичната община припомня, че всички нарушители, установени при последните проверки на територията на Борисовата градина, са санкционирани съгласно действащата нормативна уредба.

Ограничаването на достъпа на автомобили в Борисова градина има за цел да гарантира безопасността на посетителите, опазването на парковата среда и спокойното използване на едно от най-значимите зелени пространства в София.