България

Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев

Министърът на културата Евтим Милошев обяви лауреата на Голямата награда за цялостен принос

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 20:56
Носителят на голямата награда „Христо Г. Данов“ е Михаил Белчев
Източник: MK

Н а официална церемония в къщата музей на „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив тази вечер бяха връчени Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов”. Министърът на културата Евтим Милошев обяви лауреата на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура – Михаил Белчев. Отличието министър Милошев връчи посмъртно на съпругата му Кристина Белчева.

„Когато в Министерството ми казаха, че трябва аз да определя носителя на Голямата награда, малко се изненадах, защото това ми изглеждаше твърде субективен акт. Бях в една ситуация, в която повече чувствах отговорността на този акт, отколкото суетата, или възможността.“, сподели в изказването си по време на церемонията министър Милошев. Той посочи, че е поискал да прегледа всички, които са били номинирани до този момент - изключителни имена на български автори. „Това още повече засили у мен усещането за отговорността. През главата ми минаха страшно много имена на хора, които са изключително достойни да бъдат лауреати на Голямата награда „Христо Г. Данов. Избрах тази година наградата да връча посмъртно“, каза министър Милошев. Той представи Михаил Белчев като „човек, който е легенда за България“, споделяйки огромната си емоция и вълнение, породени от факта, че само преди няколко седмици връчи голямата награда „Златен век“ – огърлие (посмъртно) за Михаил Белчев отново на съпругата му Кристина Белчева. „Михаил Белчев е поетът, който поетично ни накара да повярваме, че не сме сами, че има светлина и, разбира се, че любовта не умира“, каза още министър Милошев под бурните аплодисменти на публиката.

Източник: MK

Той съобщи, че ще предприеме всички необходими институционални действия Зала 1 на НДК да носи името на Михаил Белчев: „Обявяваме го тук, в Пловдив, нека Вие също да се включите с емоцията си в това добро дело в памет на Михаил Белчев“.

По регламент журито с председател Боряна Лозанова – началник на отдел „Регионални дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерство на културата и състав: Десислава Димова - главен експерт в отдел „Регионални дейности“, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерство на културата, Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ в Община Пловдив; Йордан Велчев – поет, писател и историк; проф. д.н. Пламен Петков - представител на Института за литература към БАН; д-р Ваня Аврамова – заместник-директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Вера Киркова-Жекова - представител на Съюза на преводачите в България; Анжела Димчева – представител на Съюза на българските писатели и Цвятко Остоич – представител на Съюза на българските художници, заседава по-рано днес, непосредствено преди връчването на наградите.

Източник: MK

Сред официалните гости на церемонията бяха кметът и заместник-кметът на Пловдив – Костадин Димитров и Пламен Панов.

Ето и отличените в различните категории:

Категория „Българско издателство“  - Издателство „Български писател“;

Категория „Автор на българска художествена литература“ - Антон Баев, за книгата „Колкото да влезе Бог“ (Издателство „Коала прес“);

Категория „Преводач на художествена литература“ - Жанина Драгостинова, за превода на „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ от Томас Ман (Издателство „Колибри“);

Категория „Автор в областта на хуманитаристика“ - Явор Гърдев, за книгата „Власт, суверенитет и режисура“ (Издателство „Жанет 45“);

Категория „Автор на издание за деца“ - Мария Донева, за книгата „Моите кукли“ (Издателство „Жанет 45“);

Категория „Художник на книга“ - Милена Вълнарова, за книгата „Хендерсън - кралят на дъжда“, автор Сол Белоу (Издателство „Лист“);

Категория „Представяне на българската книга“ - Литературно списание „Страница“ – Редакционна колегия: Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки, издател Сдружение „Литературна къща” – Пловдив;

Категория „Библиотечно дело“ - Библиотечно-информационен център на Медицински университет-Пловдив.

На носителите на наградата бяха връчени диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните – диплом. Автор на малката пластика – „Бухал“ е Диана-Мария Райнова.

Събитието, част от фестивала „Пловдив чете – 2026“, се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. Номинираните участници традиционно получават своите отличия по случай 24 май -  Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга.

Редактор: Николай Киров
Източник: MK    
Христо Г. Данов Пловдив Михаил Белчев
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